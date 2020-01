Kubica e la sua stagione disastrosa con la Williams

Robert Kubica ha voluto fare un resoconto del 2019 appena terminato. Le notizie non sono affatto positive, ciò che emerge sono una serie di difficoltà incontrate dal pilota per tutto il corso della stagione.

E’ stato proprio lui a conquistare l’unico punto della scuderia durante tutta la stagione. Un bottino veramente amaro, sul quale è necessario riflettere e porre delle soluzioni. Questo a fronte di una qualifica vissuta sempre all’ombra del suo compagno George Russell.

Ora è stato ingaggiato dall’Alfa Romeo, come terzo pilota, in cui potrà mettere a frutto anni di esperienza e migliorare le performance della vettura italiana.

Le gomme Pirelli e le loro performance sono sempre state sotto accusa per gli scarsi rendimenti dei teams. Ma Robert Kubica non vuole sparare a zero contro l’azienda italiana, rea secondo molti di aver sbagliato le forniture:

“Non è il pilota che decide come si deve comportare la gomma sulla base del progetto della macchina: è un lavoro di squadra. Penso che dare la colpa alle gomme per una stagione negativa sia una scusa pietosa”.

Quindi si è concentrato maggiormente sugli aspetti che non andavano, a partire dal suo rendimento. Non vuole troppo nascondersi, si assume delle responsabiità, così come per tutto il team. Non cerca capri espiatori da un’altra parte:

“Ho le mie opinioni sugli aspetti che avremmo potuto migliorare tutti quanti, io in primis. Per me era estremamente importante cominciare la stagione in maniera consistente, per abituarmi nuovamente alla guida di una Formula 1. Purtroppo così non è stato. Ci sono state occasioni in cui potevo fare bene e l’ho fatto, altre in cui non avevamo idea per cui stessimo andando così male. Ciò è un male, perché per migliorarti devi capire dove sbagli e da cosa derivano certi errori. Non esiste una medicina se non sai da dove sia partita l’infezione”.

