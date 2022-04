Ritorno Semifinali Champions League dove vederla in diretta TV e Streaming: orari e formazioni 3-4/5/2022

Dove vedere le semifinali di ritorno di Champions League. Le partite si giocheranno il 3 ed il 4 maggio alle ore 21. Villareal-Liverpool sarà trasmessa su Sky Sport ed in chiaro su Canale 5. Real Madrid-Manchester City sarà un’esclusiva di Prime Video.

Una semifinale di ritorno scoppiettante e tutta da vivere. Manca un mese esatto alla finale del 28 maggio e le avversarie non risparmiano i propri colpi in canna. Un match davvero pirotecnico quello tra Manchester City e Real Madrid. Il 4-3 dell’andata è stato sicuramente una delle partite più intense degli ultimi tempi.

90 minuti di grande cattiveria agonistica con le squadre che hanno giocato, offrendo uno straordinario spettacolo. De Bruyne e Gabriel Jesus avevano portato i Citizens in vantaggio. Karim Benzema aveva ridotto lo svantaggio ma nel secondo tempo i ritmi si sono alzati. Al 3-1 di Foden ha risposto subito Vinicius. Quando i giochi sembravano ormai chiusi col 4-2 di Bernando Silva ecco che arriva il solito Benzema per il gol del 4-3.

Tutto resta ancora da decidere nella splendida cornice del Bernabeu con Real Madrid e Manchester City pronte a regalare ancora grande calcio. Ad aver fatto meno fatica, invece, è il Liverpool che si è imposto per 2-0 contro il Villareal. Un’autorete di Estupinan ed il gol di Mané mettono una grande ipoteca sulla finale per la squadra di Jürgen Klopp. Gli spagnoli in casa dovranno recuperare il doppio svantaggio se vogliono raggiungere almeno i supplementari.

Il programma completo:

Martedì 3 maggio

Villareal-Liverpool

Mercoledì 4 maggio

Real Madrid-Manchester City

Dove guardare Villareal-Liverpool in diretta TV e streaming

Partita : Villareal-Liverpool

: Villareal-Liverpool Data : 3 maggio

: 3 maggio Orario : 21:00

: 21:00 Diretta tv : Sky Sport, Canale 5

: Sky Sport, Canale 5 Streaming: Skygo, MediasetPlay

Nel 4-4-2 di Unai Emery ci sarà Rulli a porta e davanti a lui la difesa con Albiol e Pau Torres come centrali e sulle fasce Foyth con Estupinan. Per il centrocampo, il Sottomarino Giallo sceglie Chukwueze e Parejo assieme a Capoue e Coquelin. In attacco il duo Lo Celso- Danjuma.

4-3-3 per il Liverpool. Tra i pali Alisson e la difesa con Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk e Robertson. Come registi Fabinho ed Henderson al fianco di Thiago Alcantara. In attacco, Salah e Luis Diaz assieme a Mané.

VILLAREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupinan; Chukwueze, Parejo, Capoue, Coquelin; Lo Celso; Danjuma.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Thiago Alcantara; Salah, Mané, Luis Diaz.

Dove vedere Real Madrid-Manchester City

Partita : Real Madrid-Manchester City

: Real Madrid-Manchester City Data : 4 maggio

: 4 maggio Orario : 21:00

: 21:00 Diretta tv : –

: – Streaming: Prime Video

Carlo Ancelotti sceglie un 4-3-3 per la rimonta. Courtois a porta e davanti a lui la difesa con i centrali Militao e Alaba mentre come terzini dovrebbero esserci dal primo minuto Carvajal e Mendy. Per il centrocampo Modric dovrebbe affiancare Valverde e Kroos. Per l’attacco Rodrygo e Vinicius Junior dietro l’instancabile Benzema.

Stesso modulo anche per Pep Guardiola. Stones, Ruben Dias con Laporte e Zinchenko formeranno il quartetto difensivo davanti al portiere Ederson. Nella mediana dovrebbero partire dal primo minuto De Bruyne e Rodri con Bernardo Silva. In avanti Mahrez, Foden con Gabriel Jesus.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Stones, Ruben Dias, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Foden, Gabriel Jesus.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Valverde, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior.