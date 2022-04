Ritorno Quarti Champions League Canali TV: orari e formazioni 12-13/4/2022

Ritorno quarti di Champions League dove guardarli in diretta TV e streaming. I match si giocheranno nelle giornate del 12 e 13 aprile alle ore 21. Gli incontri saranno visibili su Sky, con la possibilità anche della copertura in chiaro su Canale 5. Atlético Madrid-Manchester City sarà trasmesso in esclusiva su Prime Video.

Martedì e mercoledì si concluderanno anche i quarti di finale. I giochi sembrano ormai fatti per il Real Madrid. Un super Benzema, con una tripletta, espugna lo Stamford Bridge per 3-1 con il Chelsea che è chiamato ad una vera impresa se vorrà, per lo meno, arrivare ai supplementari. Stesso risultato anche per il Liverpool che, contro il Benfica, giocherà tra le mura di Anfield in maniera più tranquilla.

Altri risultati, invece, sono ancora in bilico. Il Manchester City ha vinto per 1-0 contro l’Atlético Madrid. La squadra del Cholo Simeone dovrà cercare di recuperare lo svantaggio maturato in Inghilterra , per poter sognare l’obbiettivo semifinale. Anche il Bayern Monaco dovrà essere lo stesso. I bavaresi devono recuperare lo svantaggio dell’andata.

Inaspettatamente, a vincere è stato il Villareal per 1-0 con un gol di Danjuma. Gli spagnoli sono andati vicini anche con un 2-0 in pochi minuti ma il gol è stato annullato per fuorigioco. Servirà il miglior Bayern per poter riportare la partita sul giusto binario.

Ecco tutte le partite del ritorno:

Martedì 12 aprile

Bayern Monaco-Villareal (andata 0-1)

Real Madrid-Chelsea (andata 3-1)

Mercoledì 13 aprile

Liverpool-Benfica (andara 3-1)

Atlético Madrid-Manchester City (andata 1-0)

Dove vedere in diretta TV e streaming il ritorno degli ottavi di Champions League

I diritti della Champions League in Italia sono divisi tra diverse emittenti. I match saranno visibili su Sky mentre Atlético Madrid-Manchester City sarà un’esclusiva della piattaforma Prime Video. Real Madrid-Chelsea sarà trasmessa in chiaro su Canale 5.

Dove vedere Bayern Monaco-Villareal in diretta TV e streaming

Partita : Bayern Monaco-Villareal

: Bayern Monaco-Villareal Data : 12 aprile

: 12 aprile Orario : 21:00

: 21:00 Canale TV : Sky Sport Uno (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite)

: (202 del satellite), (213 del satellite) e (252 del satellite) Streaming: Sky Go

Il Bayern Monaco scende in campo con un 3-4-2-1. Neuer tra i pali e la difesa con Pavard, Süle e L. Hernandez. Il centrocampo dei bavaresi dovrebbe prevedere quattro giocatori: Kimmich e Musiala ad agire come centrali e sulle corsie laterali Gnabry e Coman. Per la rimonta Julian Nagelsmann si affida alla fantasia di T. Müller e Sané dietro l’unica punta Lewandowski.

Il Villareal si presenterà con un 4-4-3. Rulli tra i pali e davanti a lui la difesa con Foyth, Albiol e Pau Torres. Sulla mediana Coquelin e Capoue e sulle corsie laterali Parejo e Estupiñan. In attacco Danjuma giocherà a fianco di Moreno e Lo Celso.

Bayern Monaco- Villareal, le probabili formazioni

BAYERN MONACO (3-4-2-1): Neuer; Pavard, Süle, L. Hernandez; Gnabry, Kimmich, Musiala, Coman; T. Müller, Sané; Lewandowski.

VILLARREAL (4-3-3): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñan; Coquelin, Capoue, Parejo; Danjuma, Moreno, Lo Celso.

Dove vedere Real Madrid-Chelsea in diretta TV e streaming

Partita : Real Madrid-Chelsea

: Real Madrid-Chelsea Data : 12 aprile

: 12 aprile Orario : 21:00

: 21:00 Canale TV : Sky Sport Uno (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite), Canale 5

: (202 del satellite), (213 del satellite) e (252 del satellite), Streaming: Sky Go, MediasetPlay

4-3-3 per Carlo Ancelotti. Davanti a Courtois la difesa con E. Militao e Alaba come centrali e come terzini Carvajal e F. Mendy. Per la mediana Kroos, Casemiro e Modric. Nel reparto offensivo F. Valverde e Vinicius a dare supporto a Benzema, eroe della partita d’andata.

Thomas Tuchel scende in campo con un 3-5-2. Mendy a porta con Christensen, Thiago Silva e Rüdiger. James, Kanté, Jorginho assieme a Mount e Azpilicueta formeranno parte del centrocampo. In attacco, Havertz al fianco di Pulisic.

Real Madrid-Chelsea, le probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, E. Militao, Alaba, F. Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; F. Valverde; Benzema, Vinicius

CHELSEA (3-5-2): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; James, Kanté, Jorginho, Mount, Azpilicueta; Havertz, Pulisic.

Dove vedere Liverpool-Benfica in diretta TV e straming

Partita : Liverpool-Benfica

: Liverpool-Benfica Data : 13 aprile

: 13 aprile Orario : 21:00

: 21:00 Canale TV : Sky Sport Uno (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite)

: (202 del satellite), (213 del satellite) e (252 del satellite) Streaming: Sky Go

4-3-3 per il Liverpool. Alisson tra i pali e con la difesa che vede i centrali A. Konate e Van Dijk e sulle fasce Alexander A. con Robertson. Per la mediana Keita, Fabinho e T. Alcantara e nel reparto offensivo, Jürgen Klopp si affida ai soliti Salah, Mane e Diaz.

Il Benfica sceglie un 4-4-2. Vlachodimos a difendere i pali e la difesa formata da Gilberto, Otamendi con Vertonghen e Grimaldo. Per il centrocampo Taarabt e Weigl come registi e sulle corsie laterali Rafa Silva assieme a Everton. Per l’attacco il duo con G. Ramos e D. Nunez.

Liverpool-Benfica, probabili formazioni

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander A., Konate, Van Dijk, Robertson; Keita, Fabinho, T. Alcantara; Salah, Mane, Diaz.

BENFICA (4-4-2): Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Rafa Silva, Taarabt, Weigl, Everton; G. Ramos, D. Nunez.

Dove vedere Atlético Madrid-Manchester City in diretta TV e streaming

Partita : Atlético Madrid-Manchester City

: Atlético Madrid-Manchester City Data : 13 aprile

: 13 aprile Orario : 21:00

: 21:00 Canale TV : –

: Streaming: Amazon Prime Video

Atlético Madrid con 3-5-2 . Oblak a porta e con la difesa Felipe, Savic e Reinildo. Per il centrocampo, Diego Simeone punta su cinque uomini: Vrsaljko, Marcos Llorente, Konodgbia, Koke e Renan Lodi. In attacco solamente due uomini Joao Felix e Griezmann.

Il Manchester City risponde con un 4-3-3. Ederson a porta e la difesa con Laporte e Stones come centrali e sulle fasce Joao Cancelo con Aké. Per il centrocampo dei Citizens, Gundogan, Rodri e De Bruyne, autore del gol dell’andata. In attacco Mahrez, Bernardo Silva e Sterling.

Atlético Madrid-Manchester City, le probabili formazioni

ATLÉTICO MADRID (3-5-2): Oblak; Felipe, Savic, Reinildo; Vrsaljko, Marcos Llorente, Konodgbia, Koke, Renan Lodi; Joao Felix, Griezmann.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Joao Cancelo, Laporte, Stones, Aké; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Bernardo Silva, Sterling.