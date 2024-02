Risultati Ritorno Spareggi Conference League 21-22/2/2024

CONFERENCE LEAGUE RITORNO SPAREGGI PLAY-OFF: RISULTATI E MARCATORI, QUALIFICATE AGLI OTTAVI DI FINAE ED ELIMINATE

Si conclude il turno degli spareggi dei Play-off di Conference League con le sfide di ritorno, che hanno decretato le otto qualificate agli ottavi di finale.

Dopo la il pareggio tra Gent e Maccabi Haifa, che qualifica gli israeliani, nella giornata di mercoledì, oggi l’Ajax suepra l’ostacolo Bodo-Glimt solo ai tempi supplementari, mentre la Dinamo Zagabria difende il vantaggio pareggiando contro il Betis Siviglia e colpaccio del Servette sul campo del Ludogorets.

Nelle partite della serata, invece, super clamorosa vittoria del Royale Union Saint-Gilloise in terra tedesca contro l’Eintracht Francoforte, così come solo colpi esterni per Olympiacos, Molde e Sturm Graz contro Slovan Bratislava, Legia Varsavia e Ferencvaros.

Risultati e marcatori:

BODO/GLIMT – AJAX 1-2

34′ Berghuis (A); 83′ Berg (B); 114′ Taylor (A)

DINAMO ZAGABRIA – REAL BETIS 1-1

38′ Bakambu (B); 59′ Haneko (D)

LUDOGORETS – SERVETTE 0-1

6′ Cognat

GENT-MACCABI HAIFA 1-1

4′ Pierrot (M), 69′ aut. Seck (G)

EINTRACHT FRANCOFORTE – ROYALE UNION SAINT GILLOISE 1-2

47′ Puertas (R); 80′ Eckert Ayensa (R); 88′ Dina Ebimbe (E)

LEGIA VARSAVIA – MOLDE 0-3

2′ e 67′ Gulbrandsen; 20′ Hestad

SLOVAN BRATISLAVA – STURM GRAZ 0-1

52′ Biereth

FERENCVAROS-OLYMPIACOS 0-1

45′ El Kaabi

Qualificate agli ottavi di finale di Conference League:

Maccabi Haifa

Ajax

Dinamo Zagabria

Servette

Royale Union Saint-Gilloise

Sturm Graz

Molde

Olympiacos

Eliminate:

Gent

Bodo-Glimt

Betis Siviglia

Ludogorets

Eintracht Francoforte

Slovan Bratislava

Legia Varsavia

Ferencvaros