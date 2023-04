Risultati Ritorno Quarti Europa League 20/4/2023: Roma-Feyenoord 4-1 dts e Sporting Lisbona-Juventus 1-1

EUROPA LEAGUE RITORNO QUARTI DI FINALE: RISULTATI E MARCATORI, ELIMINATE E QUALIFICATE ALLE SEMIFINALI

Festa del gol e risultati importanti nelle sfide di ritorno dei quarti di finale di Europa League, che ha regalato le quattro semifinaliste di questa stagione.

Troppo Bayer Leverkusen in Belgio, dove distrugge il Royal Union Saint-Gilloise, sorpresa di questa stagione, quindi eliminata dalla compizione.

La Juventus pareggia contro lo Sporting Lisbona, ma basta e avanza per qualificarsi in semifinale, in virtù della vittoria nella partita d’andata.

Passa anche il Siviglia, che umilia il Manchester United dopo la clamorosa rimonta della scorsa settimana proponendosi come la grande favorita della competizione.

Infine, la Roma riesce a cancellare la sconfitta dell’andata rifilando un bel poker al Feyenoord di fronte al proprio pubblico.

Risultati e marcatori:

Roma-Feyenoord 4-1 (0-1): 60′ Spinazzola (R), 80′ Paixao (F), 89′ Dybala (R), 101′ El Shaarawy (R), 110′ Pellegrini (R)

Royal Union Saint-Gilloise-Bayer Leverkusen 1-4 (1-1): 2′ Diaby (B), 38′ Bakker (B), 61′ Frimpong (B), 65′ Terho (R), 79′ Hlozek (B)

Siviglia-Manchester United 3-0 (2-2): 8′, 81′ En-Nesyri, 47′ Bade

Sporting Lisbona-Juventus 1-1 (0-1): 9′ Rabiot (J), 20′ rig. Edwards (S)

Qualificate e accoppiamenti semifinali di Europa League:

Juventus-Siviglia

Roma-Bayer Leverkusen

Eliminate:

Feyenoord

Royal Union Saint-Gilloise

Manchester United

Sporting Lisbona