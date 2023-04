Video Gol Highlights Sporting Lisbona-Juventus 1-1: Sintesi 20-4-2023

Video Gol e Highlights Sporting Lisbona-Juventus 1-1, Ritorno Quarti di finale Europa League: segnano Rabiot e Edwards

Solo un pareggio tra Sporting Lisbona e Juventus all’Estadio Josè Alvalade di Lisbona nella sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League.

Basta e avanza per i bianconeri, che conquistano la qualificazione alle semifinali, dove affronterà il Siviglia, grazie alla vittoria dell’andata per 1-0 nella stessa giornata in cui hanno riavuto anche i quindici punti di penalizzazione in campionato.

Sporting Lisbona-Juventus Foto del nostro inviato di StadioSport.it – Gennaro Iannelli (© Stadio Sport -Riproduzione consentita solo previa citazione della fonte Stadiosport.it)

Sintesi di Sporting Lisbona-Juventus 1-1

Out Bragança, Cabral, Paulinho e St. Juste per Ruben Amorim, che punta su Diomande, Coates e Inaçio a protezione di Adan, a centrocampo ci sono Esgaio, Ugarte, Morita e Nuno Santos, mentre in attacco Gonçalves e Trinçao giocano ai lati di Edwards.

Non ci sono Ihattaren, Kaio Jorge e Kean per Massimiliano Allegri, che schiera Danilo, Bremer e Alex Sandro in difesa davanti a Szczesny, vengono lanciati Miretti e Chiesa a centrocampo con Rabiot, Locatelli e Cuadrado, c’è Di Maria con Vlahovic in attacco.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti si difendono con ordine e ripartono in contropiede.

Al 9′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Rabiot, che trova il gol del vantaggio sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Grande reazione da parte dei padroni di casa, che al 20′ minuto riescono a pareggiare con Edwards, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro proprio per fallo dello stesso Rabiot su Ugarte, poco dopo anche ammonito.

I ritmi calano sensibilmente, visto che gli ospiti non concedono spazi ai padroni di casa, pericolosi con un colpo di testa impreciso di Diomande.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che gli ospiti continuano a difendere sul possesso palla dei padroni di casa.

Dopo le conclusioni imprecise di Vlahovic e Chiesa, c’è spazio per Milik, Gatti, Pogba e Kostic, che subentrano per Chiesa, Vlahovic, Bremer e Miretti, nel mezzo il clamoroso errore sotto porta di Esgaio.

Entrano anche Arthur Gomes, Chermiti e Reis per Nuno Gomes, Inaçio e Trinçao, vengono ammoniti Pogba e Gatti, ma le occasioni capitano nei piedi di Coates, prima poco cinico e poi sfortunato nel trovare il salvataggio da Alex Sandro sulla linea.

Highlights e Video Gol di Sporting Lisbona-Juventus 1-1:

Tabellino di Sporting Lisbona-Juventus 1-1

Sporting (3-4-3): Adan; Diomande, Inacio (36′ st Matheus Reis), Coates; Esgaio, Ugarte, Morita, Santos (42′ st Arthur Gomes); Trincao (36′ st Chermiti), Edwards, Gonçalves.

A disp.: Diogo Pinto, Israel, Alexandropoulos, Luis Neto, Rochinha, Fatawu Issahaku, Bellerin, Tanlongo, Dario Essugo. All.: Amorim



Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Bremer (26′ st Gatti), Alex Sandro; Rabiot, Locatelli, Miretti (26′ st Pogba); Di Maria, Vlahovic (26′ st Milik), Chiesa (33′ st Kostic).

A disp.: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Bonucci, Rugani, Soulé, Paredes, Fagioli. All.: Allegri



Arbitro: Letexier

Marcatori: 9′ Rabiot (J), 20′ rig. Edwards (S)

Ammoniti: Ugarte, Edwards (S); Gatti, Pogba (J)

Espulsi: –