Risultati Europa League Ritorno Ottavi 18-3-2021: Roma ai quarti, Milan eliminato

EUROPA LEAGUE RITORNO OTTAVI DI FINALE: RISULTATI E MARCATORI, QUALIFICATE AI QUARTI ED ELIMINATE

Si conclude con tantissime reti il turno degli ottavi di finale di Europa League, che ha sancito le migliori otto squadre della competizione qualificate ai quarti di finale e le otto squadre eliminate anzitempo.

Vince ancora la Roma, anche in Ucraina, eliminando lo Shakhtar Donetsk con un roboante 5-1 totale, visto che la doppietta di Borja Mayoral ha annullato il tentativo maldestro degli ucraini di ribaltare il 3-0 dell’andata.

Non è servita la vittoria al Molde in Norvegia, visto che il 2-0 dell’andata premia il Granada, così come l’Arsenal passa il turno nonostante la sconfitta casalinga contro l’Olympiacos, che ha giocato in inferiorità numerica per l’espulsione di Ba per doppia ammonizione, mentre grande impresa della Dinamo Zagabria che rimonta battendo ed eliminando il Tottenham ai supplementari con la tripletta di Orsic.

Il Milan perde in casa contro il Manchester United, vedendo svanire il proprio sogno con l’eliminazione dalla competizione, di fatto cancellando l’impresa in terra inglese.

Tutto fin troppo facile, invece, per l’Ajax, che vince anche a Basilea contro lo Young Boys, risultato complessivo di 3-0, e per il Villareal, che bissa il 2-0 contro la Dynamo Kiev con la doppietta di Moreno, mentre lo Slavia Praga ribalta il pareggio dell’andata, vincendo a Glasgow contro i Rangers, che hanno giocato in nove per le espulsioni di Roofe e Balogun.

Risultati e marcatori:

Arsenal-Olympiacos 0-1 (51′ El Arabi)

Dinamo Zagabria-Tottenham 3-0 (61′, 83′, 106′ Orsic)

Molde-Granada 2-1 (29′ (a) Vallejo, 72′ Soldado, 90′ (r) Helstad)

Shakhtar-Roma 1-2 (48′, 72′ Mayoral, 59′ Moraes)

Milan-Manchester United 0-1 (48′ Pogba)

Glasgow Rangers-Slavia Praga 0-2 (14′ Olayinka, 74′ Stanciu)

Villarreal-Dinamo Kiev 2-0 (13′, 36′ Moreno)

Young Boys-Ajax 0-2 (21′ Neres, 49′ (r) Tadic)

Qualificate ai quarti di finale:

Arsenal

Dinamo Zagabria

Granada

Roma

Manchester United

Slavia Praga

Villareal

Ajax

Eliminate:

Olympiacos

Tottenham

Molde

Shakhtar Donetsk

Milan

Rangers Glasgow

Dinamo Kiev

Young Boys

©RIPRODUZIONE RISERVATA

