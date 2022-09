Risultati Europa League 2° Giornata e Classifiche Gironi 15/9/2022: Midtjylland-Lazio 5-1 e Roma-HJK 3-0

EUROPA LEAGUE 2° GIORNATA: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE

Risultati clamorosi, caterva di gol e grande spettacolo nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League.

Nel Gruppo F, la Lazio viene umiliata a Herning dallo show del Midtjylland, mentre il Feyenoord distrugge lo Sturm Graz.

Nel Gruppo E, il Manchester United si rialza vincendo sul difficile campo dello Sheriff Tiraspol, mentre la Real Sociedad supera di misura l’Omonia Nicosia.

Nel Gruppo G, il Friburgo si scopre corsaro ad Atene contro l’Olympiacos, mentre il Nantes fa una bruttissima figura contro il Qarabag.

Nel Gruppo H, super Trabzonspor in casa contro la Stella Rossa, mentre il Monaco perde davanti al proprio pubblico contro il Ferencvaros.

Nel Gruppo A, posticipata per lutto la partita tra Arsenal e PSV Eindhoven, mentre il Bodo-Glimt vince di misura contro lo Zurigo.

Nel Gruppo B, solo un pareggio rocambolesco tra Rennes e Fenerbahçe, mentre colpaccio dell’AEK Larnaca in terra polacca contro la Dinamo Kiev.

Nel Gruppo C, prima vittoria della Roma in casa contro il HJK Helsinki, mentre il Betis a Siviglia batte il Ludogorets ed è primo in classifica.

Infine, nel Gruppo D, il Saint-Gilloise vince contro il Malmoe al termine di una partita spettacolare, mentre lo Sporting Braga batte l’Union Berlino nello scontro diretto.

Europa League 2022-2023, Risultati Gruppo A

Bodo/Glimt-Zurigo 2-1

Europa League 2022-2023, Classifica Gruppo A

Bodo-Glimt 4, Arsenal 3*, PSV Eindhoven 1*, Zurigo 0

Europa League 2022-2023, Risultati Gruppo B

Rennes-Fenerbahce 2-2

Dinamo Kiev-AEK Larnaca 0-1

Europa League 2022-2023, Classifica Gruppo B

Rennes 4, Fenerbahçe 4, AEK Larnaca 3, Dinamo Kiev 0

Europa League 2022-2023, Risultati Gruppo C

Betis-Ludogorets 3-2

Roma-HJK 3-0

Europa League 2022-2023, Classifica Gruppo C

Betis Siviglia 6, Ludogorets 3, Roma 3, HJK 0

Europa League 2022-2023, Risultati Gruppo D

Royale Union SG-Malmo FF 3-2

Braga-Union Berlino 1-0

Europa League 2022-2023, Classifica Gruppo D

Sporting Braga 6, Saint Gilloise 6, Union Berlino 0, Malmoe 0

Europa League 2022-2023, Risultati Gruppo E

Real Sociedad – Omonia Nicosia 2-1

Sheriff Tiraspol – Manchester United 0-2

Europa League 2022-2023, Classifica Gruppo E

Real Sociedad 6, Sheriff Tiraspol 3, Manchester United 3, Omonia Nicosia 0

Europa League 2022-2023, Risultati Gruppo F

Feyenoord – Sturm Graz 6-0

Midtjylland – Lazio 5-1

Europa League 2022-2023, Classifica Gruppo F

Lazio 3, Sturm Graz 3, Midtjylland 3, Feyenoord 3

Europa League 2022-2023, Risultati Gruppo G

Olympiacos – Friburgo 0-3

Qarabag – Nantes 3-0

Europa League 2022-2023, Classifica Gruppo G

Friburgo 6, Nantes 3, Qarabag 3, Olympiacos 0

Europa League 2022-2023, Risultati Gruppo H

Monaco – Ferencvaros 0-1

Trabzonspor – Stella Rossa 2-1

Europa League 2022-2023, Classifica Gruppo H

Ferencvaros 6, Monaco 3, Trabzonspor 3, Stella Rossa 0