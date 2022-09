Video Gol Highlights Roma – HJK Helsinki 3-0 e Sintesi 15-09-2022

Video Gol e Highlights di Roma – HJK Helsinki 3-0: la Roma di Mourinho trova la vittoria in Europa League grazie ai gol di Dybala, Pellegrini e Belotti

La Roma ottiene i primi 3 punti in Europa League dopo la sconfitta di giovedì scorso contro il Ludogoretz.

Il primo tempo contro i finlandesi dell’HJK si chiude a reti bianche nonostante gli ospiti giocano dal 15° in 10 per l’espulsione di Tenho per un fallo da ultimo uomo su Belotti.

In apertura di ripresa Mourinho manda in campo una Roma più offensiva togliendo due difensori Vina e Ibanez e mandando in campo Dybala e Smalling.

Proprio Dybala apre le marcature dopo soli 60 secondi dal suo ingresso in campo con un gran tiro all’angolino e poi 3 minuti dopo Lorenzo Pellegrini raddoppia.

Al 68° segna il suo primo gol in giallorosso il Gallo Belotti che fissa il risultato sul 3 a 0 per la Roma!

Sintesi di Roma – HJK Helsinki 3-0:

Mourinho manda in campo la sua Roma con il 4-2-3-1 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 4 formata da Mancini e Ibanez centrali con Karsdorp a destra e Vina a sinistra- A centrocampo ci sono Cristante e Matic- In attacco Belotti punta centrale supportato da Pellegrini, Zaniolo e Spinazzola.

Toni Koskela manda in campo il suo HJK con il 3-4-3 con Hazard in porta e linea difensiva a 3 formata da Tenho, Raitala e Hoskonen. A centrocampo ci sono Hetemj e Vaananen al centro con Browne a destra e Lingman a sinistra. Il tridente d’attacco è formato da Soiri, Abubakari e Hostikka.

Al 2° minuto ci prova subito Zaniolo con un tiro dalla distanza di sinistro che finisce sul fondo.

Al 14° la svolta della partita con l’espulsione di Tenho per fallo da ultimo uomo su Belotti e l’HJK resta in 10 uomini.

Al 23° assist di Zaniolo per Belotti in area che prova il tiro al volo ma il pallone termina sul fondo.

AL 25° si fa vedere l’HJK con Hoskonen che sfiora il gol del vantaggio di testa!

Al 30° ci prova Belotti con un destro a incrociare che termina fuori.

Al 38° Zaniolo da ottima posizione calcia di sinistro ma il tiro è centrale ed il portiere finlandese para.

Al 40° su azione di calcio d’angolo Belotti di testa sfiora il gol del vantaggio.

Il primo tempo si chiude sullo 0 a 0.

Nell’intervallo Mourinho effettua due cambi: escono Vina e Ibanez ed entrano Smalling e Dybala.

Proprio Dybala appena entrato porta subito in vantaggio la Roma con un gran tiro all’angolino di sinistro su assist di Lorenzo Pellegrini!

Al 49° arriva il raddoppio della Roma con Lorenzo Pellegrini che insacca su ottimo assist di Zaniolo che era andato via sulla sinistra!

Al 60° grande assist di Dybala per Zaniolo nello spazio che prova il tiro di destro ma il pallone termina di poco a lato.

Al 68° ancora cross di Zaniolo dalla sinistra per Belotti che mette in rete a porta vuota per il suo primo gol con la maglia della Roma!

Al 75° entra Abraham al posto di Zaniolo.

Video Gol e Highlights di Roma – HJK Helsinki 3-0:

Tabellino di Roma – HJK Helsinki 3-0:

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez (46′ Smalling), Viña (46′ Dybala); Cristante (64′ Camara), Matic; Spinazzola, Zaniolo (75′ Abraham), Pellegrini (69′ Bove); Belotti. All. Mourinho. A disp.: Boer, Svilar, Smalling, Abraham, Shomurodov, Celik, Camara, Dybala, Bove, Volpato, Tripi, Faticanti.

HJK HELSINKI (3-4-3): Hazard, Hoskonen (46′ Arajuuri), Tenho, Raitala; Browne, Hetemaj (46′ Halme), Vaananen, Lingman (69′ Boujellab); Soiri (66′ Olusanya), Abubakari, Hostikka (23′ Peltola). All. Toni Koskela. A disp.: Tannander, Yli-Kokko, Riski, Toivo, Tanaka, Boujellab, Peltola, Olusanya, Murilo, Halme, Arajuuri, Terho.

Arbitro: Radu Petrescu (Romania).

Marcatori: 47′ Dybala, 49′ Pellegrini, 68′ Belotti

Ammoniti: Ibanez, Hetemaj, Cristante

Espulsione: Tenho