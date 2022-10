Risultati Conference League 4° Giornata e Classifiche Gironi 13/10/2022: Fiorentina-Hearts 5-1

EUROPA CONFERENCE LEAGUE 4° GIORNATA: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE

Primi verdetti nella quarta giornata della fase a gironi di Conference League, che ci regala una caterva di gol.

Nel Gruppo A, grandissima vittoria della Fiorentina in casa contro gli Hearts of Midlothian, che vale tre punti fondamentali visto che il Basaksehir Istanbul spazza via il RFS Riga e si qualifica agli ottavi di finale con due turni d’anticipo.

Nel Gruppo C, il Villarreal batte l’Austria Vienna e supera il turno, mentre il Lech Poznan non va oltre il pareggio in trasferta contro l’Hapoel Beer Sheva.

Nel Gruppo D, il Partizan Belgrado vince contro il Colonia, mentre il Nizza perde clamorosamente in casa contro lo Slovacko.

Nel Gruppo E, clamoroso colpaccio dell’Apollon Limassol sul campo dell’AZ Alkmaar, mentre il Dnipro vince sul campo del Vaduz.

Nel Gruppo F, il Djurgarden vince lo scontro diretto contro il Gent, mentre il Molde è corsaro sul campo dello Shamrock Rovers.

Nel Gruppo G, il Cluj supera lo Slavia Praga, mentre il Sivasspor fa il colpaccio sul campo del Ballkani.

Nel Gruppo H, spettacolo e divertimento tra Slovan Bratislava e Basilea, mentre il Pyunik per inaspettatamente contro lo Zalgiris.

Infine, nel Gruppo B, il West Ham vince lo scontro diretto contro l’Anderlecht superando il turno a punteggio pieno, mentre il Silkeborg umilia la Steaua Bucarest.

Europa Conference League 2022-2023, Risultati Gruppo A

Basaksehir-RFS 3-0: Turuc 11′, Okaka 45′, Okaka 72′

Fiorentina-Hearts 5-1: Jovic (F) 6′, Biraghi (F) 22′, Gonzalez (F) 32′, Barak (F) 38′, Humphrys (H) 47′, Gonzalez rig. (F) 78′

Europa Conference League 2022-2023, Classifica Gruppo A

Basaksehir 10, Fiorentina 7, Hearts of Midlothian 3, RFS Riga 2

Europa Conference League 2022-2023, Risultati Gruppo B

West Ham-Anderlecht 2-1: Benrahma (W) 14′, Bowen (W) 30′, Esposito rig. (A) 88′

FCSB-Silkeborg 0-5: Kusk 12′, Klynge 16′, Tengstedt 63′, Jorgensen 68′, Jorgensen 70′

Europa Conference League 2022-2023, Classifica Gruppo B

West Ham 12, Silkeborg 6, Anderlecht 4, Steaua Bucarest 1

Europa Conference League 2022-2023, Risultati Gruppo C

Austria Vienna-Villarreal 0-1: Jackson 87′

Hapoel Beer Sheva-Lech Poznan 1-1: Hemed rig. (H) 9′, Szymczak (L) 44′

Europa Conference League 2022-2023, Classifica Gruppo C

Villarreal 9, Lech Poznan 5, Hapoel Beer Sheva 3, Austria Vienna 1

Europa Conference League 2022-2023, Risultati Gruppo D

Partizan-Colonia 2-0: Diabate 15′, Gomes 52′

Nizza-Slovacko 1-2: Diop (N) 14′, Tomic (S) 75′, Reinberk (S) 87′

Europa Conference League 2022-2023, Classifica Gruppo D

Partizan Belgrado 8, Nizza 5, Colonia 4, Slovacko 4

Europa Conference League 2022-2023, Risultati Gruppo E

Apollon-AZ 1-0: Roberge 32′

Vaduz-Dnipro-1 1-2: Hamache (D) 25′, Rastoder (V) 30′, Dovbyk (D) 90’+1′

Europa Conference League 2022-2023, Classifica Gruppo E

AZ 9, Dnipro 7, Apollon Limassol 4, Vaduz 2

Europa Conference League 2022-2023, Risultati Gruppo F

Djurgarden-Gent 4-2: Holmberg (D) 21′, Wikheim (D) 42′, Banda (D) 45’+5′, Wikheim (D) 46′, Depoitre (G) 61′, Cuypers (G) 73′

Shamrock Rovers-Molde 0-2: Fofana 33′, Eriksen 69′

Europa Conference League 2022-2023, Classifica Gruppo F

Djurgarden 10, Molde 7, Gent 4, Shamrock Rovers 1

Europa Conference League 2022-2023, Risultati Gruppo G

Cluj-Slavia Praga 2-0: Deac rig. 11′. Yuri Matias 84′

Ballkani-Sivasspor 1-2: Thaqi (B) 36′, Arslan (S) 72′, Angielski (S) 81′

Europa Conference League 2022-2023, Classifica Gruppo G

Cluj 10, Slavia Praga 4, Ballkani 4, Sivasspor 4

Europa Conference League 2022-2023, Risultati Gruppo H

Slovan Bratislava-Basilea 3-3: Males rig. (B) 29′, Weiss rig. (S) 45’+2′, Kucka (S) 49′, Cavric (S) 53′, Diouf (B) 65′, Zeqiri (B) 72′

Zalgiris-Pyunik 2-1: Ourega (Z) 23′, Oliveira (Z) 42′, Ozbiliz rig. (P) 78′

Europa Conference League 2022-2023, Classifica Gruppo H

Basilea 10, Pyunik 6, Zalgiris 4, Slovan Bratislava 2