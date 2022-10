Risultati Conference League 3° Giornata e Classifiche Gironi 6/10/2022: Heart of Midlothian-Fiorentina 0-3

EUROPA CONFERENCE LEAGUE 3° GIORNATA: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE

La fiera del gol della Conference League regala spettacolo e divertimento nella terza giornata della fase a gironi.

Nel Gruppo B, il West Ham vince lo scontro diretto contro l’Anderlecht, mentre il Silkeborg umilia a sorpresa la Steaua Bucarest.

Nel Gruppo C, solo un pareggio senza reti tra Lech Poznan e Hapoel Beer Sheva, mentre il Villarreal distrugge l’Austria Vienna.

Nel Gruppo D, colpaccio del Nizza sul campo dello Slovacko, mentre il Colonia perde in casa contro il Partizan Belgrado.

Nel Gruppo E, pareggio rocambolesco tra Dnipro e Vaduz, mentre l’AZ Alkmaar batte l’Apollon Limassol al termine di una partita rocambolesca.

Nel Gruppo F, il Molde strapazza lo Shamrock Rovers, mentre il Gent perde clamorosamente in casa contro il Djurgarden.

Nel Gruppo G, vittoria meravigliosa del Ballkani sul campo del Sivasspor, mentre il Cluj vince di misura sul campo dello Slavia Praga.

Nel Gruppo H, vince il Pyunik contro lo Zalgiris, mentre il Basilea perde clamorosamente in casa contro lo Slovan Bratislava.

Infine, nel Gruppo A, prima vittoria europea per la Fiorentina in terra scozzese contro i Heart of Midlothian, approfittando quindi del pareggio tra Riga e Istanbul Basaksehir.

Europa Conference League 2022-2023, Risultati Gruppo A

Hearts-Fiorentina 0-3: 4′ Mandragora, 43′ Kouame, 79′ Jovic

RFS-Basaksehir 0-0

Europa Conference League 2022-2023, Classifica Gruppo A

Basaksehir 7, Fiorentina 4, Hearts of Midlothian 3, RFS Riga 2

Europa Conference League 2022-2023, Risultati Gruppo B

Anderlecht-West Ham 0-1: 79′ Scamacca

Silkeborg-FCSB 5-0: 3′ Klynge, 8′ Kusk, 35′ rig. Helenius, 58′ Thordarson, 71′ Adamsen

Europa Conference League 2022-2023, Classifica Gruppo B

West Ham 9, Anderlecht 4, Silkeborg 3, Steaua Bucarest 1

Europa Conference League 2022-2023, Risultati Gruppo C

Lech-Hapoel Beer Sheva 0-0

Villarreal-Austria Vienna 5-0: 18′ Baena, 44′ Danjuma, 76′, 80′ e 88′ Morales

Europa Conference League 2022-2023, Classifica Gruppo C

Villarreal 9, Lech Poznan 4, Hapoel Beer Sheva 2, Austria Vienna 1

Europa Conference League 2022-2023, Risultati Gruppo D

Slovacko-Nizza 0-1: 54′ Pepe

Colonia-Partizan 0-1: 9′ Markovic

Europa Conference League 2022-2023, Classifica Gruppo D

Nizza 5, Partizan Belgrado 5, Colonia 4, Slovacko 1

Europa Conference League 2022-2023, Risultati Gruppo E

Dnipro-Vaduz 2-2: 5′ Dovbyk, 26′ Fehr (V), 47′ Gajic, 78′ Pikhalyonok

AZ Alkmaar-Apollon 3-2: 16′ Odgaard, 19′ Joosten (A), 62′ rig. de Wit, 71′ Cabral (A), 85′ Karlsson

Europa Conference League 2022-2023, Classifica Gruppo E

AZ 9, Dnipro 4, Vaduz 2, Apollon Limassol 1

Europa Conference League 2022-2023, Risultati Gruppo F

Molde-Shamrock Rovers 3-0: 10′ e 49′ Brynhildsen, 58′ Hussain

Gent-Djurgarden 0-1: 38′ Finndell

Europa Conference League 2022-2023, Classifica Gruppo F

Djurgarden 7, Gent 4, Molde 4, Shamrock Rovers 1

Europa Conference League 2022-2023, Risultati Gruppo G

Sivasspor-Ballkani 3-4: 1′ Ulvestad (S), 20′ Thaqi, 31′ Dellova, 66′ Korenica, 75′ e 91′ Yesilyurt (S), 94′ Krasniqi

Slavia Praga-Cluj 0-1: 45′ Janga

Europa Conference League 2022-2023, Classifica Gruppo G

Cluj 7, Slavia Praga 4, Ballkani 4, Sivasspor 1

Europa Conference League 2022-2023, Risultati Gruppo H

Pyunik-Zalgiris 2-0: 44′ Juninho, 61′ Otubanjo

Basilea-Slovan Bratislava 0-2: 36′ Pauschek, 45′ Cavric

Europa Conference League 2022-2023, Classifica Gruppo H

Basilea 9, Pyunik 6, Zalgiris 1, Slovan Bratislava 1