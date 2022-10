Video Gol Highlights Hearts-Fiorentina 0-3: Sintesi 6-10-2022

Video Gol e Highlights Hearts of Midlothian-Fiorentina 0-3, 3° Giornata Gruppo A Conference League: segnano Mandragora, Kouame e Jovic

La Fiorentina batte gli Hearts of Midlothian al Tynecastle Park di Edimburgo nella terza giornata del Gruppo A della fase a gironi di Conference League.

Prima vittoria europea per i toscani, che si rilanciano in classifica portandosi a quota quattro punti e potendo di nuovo lottare per il passaggio del turno.

Gli scozzesi venivano da una vittoria e una sconfitta nelle prime due partite, per cui si fermano a quota tre punti in classifica.

Sintesi di Hearts of Midlothian-Fiorentina 0-3

Out Baningime, Boyce, Halkett, Rowles e Snodgrass per Robbie Neilson, che schiera l’omonimo Neilson con Kinglsey e Cochrane in difesa a protezione di Gordon a porta, con Smith e Halliday sulle fasce e Kiomourtzoglou e Grant in mediana. In attacco spazio a McKay, Shankland e Ginnelly.

Non ci sono Barak, Castrovilli, Ikone e Sottil per Vincenzo Italiano, che punta su Terzic in difesa con Martinez Quarta, Igor e Biraghi davanti a Gollini, rilancia Amrabat con Mandragora e Bonaventura in mediana e Jovic con Kouame e Saponara nel tridente d’attacco.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che i ritmi sono abbastanza intensi. Il merito è di entrambe le squadre, che giocano aggressivi e fanno girare la palla con qualità, combattono su ogni pallone e si difendono con ordine e compattezza.

Partono fortissimo gli ospiti, che al 4′ minuto sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Mandragora su assist di Terzic.

I padroni di casa sembrano accusare un po’ il colpo, si abbassano troppo, vanno in balia degli ospiti, che provano a sfruttare il momento per gestire il possesso palla e spingere sull’acceleratore, rendendosi pericolosi con Kouame, Jovic e Igor, ma Gordon fa il fenomeno.

Viene ammonito Kingsley in un finale caratterizzato dal gol di Kouame, che al 42′ minuto trova il gol del raddoppio su assist di Biraghi, e dalle parate di Gordon e Gollini sulle conclusioni di Mandragora e Ginnelly.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Milenkovic per Igor e con l’espulsione di Neilson al 48′ minuto per fallo da ultimo uomo su Jovic.

Entrano Devlin, Humprys e Atkinson al posto di Grant, Shankland e Smith, anche Kiomourtzoglou riceve il cartellino giallo e Gollini alza la saracinesca su Atkinson.

Gli ospiti approfittano della superiorità numerica per dominare a centrocampo, gestendo molto bene il doppio vantaggio e rendendosi più volte pericolosi con il solito Jovic e Saponara, ma manca sempre il giusto cinismo.

Girandola di cambi: dentro Bianchi, Dodò, Mackay-Steven e Forrest, fuori Amrabat, Biraghi, McKay e Ginnelly.

Al 79′ minuto gli ospiti calano il tris chiudendo i giochi con Jovic su assist di Kouame, al termine di una bella azione iniziata da Martinez Quarta.

Nel finale c’è spazio anche per Nico Gonzalez e Zurkowski al posto di Saponara e Bonaventura.

Highlights e Video Gol di Hearts of Midlothian-Fiorentina 0-3:

Tabellino di Hearts of Midlothian-Fiorentina 0-3

Marcatori: 4’p.t. Mandragora (F), 42’ p.t. Kouame (F), 34’s.t. Jovic (F).



Assist: 4’p.t. Terzic (F), 34’s.t. Kouame (F)



HEARTS (4-3-3): Gordon; Smith (14’s.t. Atkinson), Neilson, Kingsley, Cochrane; Grant (8’s.t. Devlin), Kiomourtzoglou, Halliday; Ginnelly (30’s.t. Forrest), Shankland (8’s.t. Humphrys), McKay (30’s.t. Mackay Steven). All: Neilson

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Terzic (30’s.t. Dodo), Martinez Quarta, Igor (1’s.t. Milenkovic), Biraghi; Bonaventura (42’s.t. Zurkowski), Amrabat (30’s.t. Bianco), Mandragora; Kouame, Jovic, Saponara (38’s.t. Gonzalez). All: Italiano





Arbitro: Lambrechts (Bel)



Ammoniti: 25’p.t. Kingsley (H), 11’s.t. Kiomoutzoglou (H)



Espulsi: 3’s.t. Neilson (H)