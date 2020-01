Risultati Australian Open 25-01-2020: sarà Nadal-Kyrgios agli ottavi, vince anche Medvedev

Torna in campo la parte alta del tabellone maschile, otto partite in programma per completare il quadro degli ottavi di finale. Nadal va a razzo con Cerreño, Medvedev domina Popyrin.



Non c’è storia nel derby spagnolo fra Rafael Nadal e Pablo Carreño Busta. Il numero 1 del mondo domina sin dal primo quindici, ben determinato a salire di condizione rispetto ai turni precedenti.

I miglioramenti di Rafa, che si trova meglio in condizioni più secche, quelle tipiche del pomeriggio australiano, rispetto a quelle umide serali, non si fanno attendere.

Il servizio di Rafa sembra essere tornato quello della Coppa Davis di fine anno scorso, solo 10 punti persi in tutto il match sui suoi turni. E in risposta, come confermano i 5 break ottenuti, raccontano di un Nadal veramente centrato. 6-1 6-2 6-4, senza soffrire e lasciando alcun set per strada, Rafa si porta alla seconda settimana degli Australian Open.



Sulla Rod Laver Arena, Danill Medvedev affronta uno dei due australiani rimasti in gara, il giovane Popyrin, dotato di un buon servizio e dritto. Il finalista US Open in carica, brekka in avvio e conclude senza faticare troppo il primo set 6-4. Anche nel secondo parziale è il russo ad andare avanti. 6-3 in poco più di mezzora e Medvevdev vede il traguardo. Traguardo raggiunto pochi minuti più tardi, un perentorio 6-2 chiude la partita.

Gli altri risultati:



Dominic Thiem batte l’americano Taylor Fritz, così come aveva fatto agli US Open 2017, in quattro set (6-2 6-4 6-7 6-4). Il numero 5 del seeding arriva per la terza volta in carriera al quarto turno degli Australian Open. Nel 2017 e 2018 non era riuscito ad approdare ai quarti, vedremo se ci riuscirà quest’anno.

Autore di una buona prova Alex Zverev, che batte 6-2 6-2 6-4 un Fernando Verdasco, presentatosi oggi in campo con entrambe le ginocchia fasciate. Il trentaseienne spagnolo non ha potuto nulla contro uno Zverev quadrato, finalmente convinto anche in uno Slam.

Gael Monfils batte senza troppi problemi, ed in tre set il qualificato, ex top 10 Gulbis. Punteggio di 7-6 6-4 6-3.

Non riesce Goffin a fermare la striscia vincente di Andrey Rublev. Il russo, imbattuto nel 2020, si impone in 4 set (2-6 7-6 6-4 7-6) ed è al momento il terzo favorito, nella parte bassa di tabellone, per un approdo in finale.

Stan Wawrinka si qualifica agli ottavi di finale, approfittando del ritiro di Isner. Long John si è arreso agli ormai cronici problemi al ginocchio, sul punteggio di 6-4 4-1 in favore dello svizzero.

Partita molto attesa quella fra Kyrgios e Khachanov, per decretare l’avversario di Rafa Nadal negli ottavi. L’australiano parte meglio, vince il primo set nettamente 6-2 e il secondo al tie-break. Nel terzo set va avanti di un break, ma si fa recuperare da Khakhanov che gli annulla anche un match point. 7-6 in favore del russo e la partita si prolunga.

Il quarto set è un turbinio di emozioni, tra tweener, colpi al volo, lungolinea vincenti e anche qualche discussione con l’arbitro si giunge ancora al tie-break. Long-game di qualità altissima, vinto ancora da Karen. Si arriva al quinto set. Khakhanov a questo punto sembra il più fresco dei due, anche mentalmente, è lui che ha recuperato dai due set di svantaggio. Il russo picchia forte col dritto e non da chance a Nick sui suoi turni di servizio. Non riesce però nemmeno a brekkare, Kyrgios è efficace in difesa come poche volte in carriera, e si rintana nel supertie-break finale. L’ australiano va avanti 3-0, ma Khakhanov non ci sta e recupera fino al 5 pari. Non solo il russo si trova anche avanti 8-7 e due servizi, ma Kyrgios gioca un grandissimo rovescio lungolinea, approfitta di due errori di Khakhanov e vince la partita, in quattro ore e mezza. Ci aspetta ora un ottavo di finale scoppiettante, fra Nadal e Kyrgios, due giocatori che certo non si amano, ma quando giocano l’uno contro l’altro regalano sempre grandissimi match.

