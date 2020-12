Calciomercato Milan: suggestione Riqui Puig

Riqui Puig Milan. C’è un nuovo nome che spunta per il Milan: si tratterebbe proprio di Riqui Puig, centrocampista del Barcellona. I rossoneri starebbero seguendo il giocatore per quel reparto, nonostante la presenza quasi fissa di giocatori come Franck Kessié. Il gioiellino blaugrana ha sempre giocato con la squadra catalana ma il Milan vorrebbe portarlo a Milanello.

Continuano a fioccare nomi nel calciomercato rossonero. Il Milan concluderà l’anno da capolista, a +1 sui rivali dell’Inter. Intanto Paolo Maldini e Frederic Massara sono già al lavoro per trovare un altro innesto per Stefano Pioli. La sessione di calciomercato invernale sarà fondamentale per trovare qualche colpo che possa migliorare la qualità dell’organico che tendenzialmente già soddisfa il tecnico.

Il reparto a cui si vuole aggiungere un’altra pedina sarebbe il centrocampo. L’abbondanza non manca lì: oltre Kessié, c’è anche Bennacer così come anche Tonali , acquistato in estate con grandi aspettative. Eppure, c’è un nome che sembrerebbe aver sorpreso la società di Milanello. Dalla Spagna, ha suscitato molto interesse Riqui Puig, centrocampista del Barcellona.

Riqui Puig Milan , si pensa al prestito

Il giocatore è un classe 99 che è cresciuto nella cantera del Barcellona. Con il Barcellona B ha giocato 55 partite realizzando 2 reti. Poi è passato in prima squadra quando sulla panchina blaugrana c’era Quique Setién. Puig, però, non ha mai inciso e neanche per l’attuale tecnico Ronald Koeman il giocatore sembra indispensabile.

L’allenatore olandese, infatti, preferisce l’esperienza dei vari De Jong o Busquets. Sul giocatore spagnolo ci sarebbe anche il Betis Siviglia che lo vorrebbe in prestito. Ma ecco che si intromette anche il Milan. Il giocatore è stato presentato alla società che vede in lui un profilo perfetto per la propria squadra.

Giovane e dinamico, Puig è un centrale che può fungere anche da trequartista. Il Milan punterebbe maggiormente al prestito così come anche la squadra andalusa. Il suo contratto scade a giugno 2021 ed i rossoneri potrebbero inserirsi. Secondo Transfermarkt, il suo valore si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro ma il Milan giocherà al ribasso

Intanto in casa Barcellona la situazione non è molto rosea. La società resta in attesa per l’elezioni del nuovo presidente, fissate per il 24 gennaio, e questo potrebbe ritardare la trattativa, posticipandola ulteriormente.

Il giocatore era già apprezzato da Rino Gattuso quando era tecnico del Diavolo. L’attuale allenatore del Napoli ne rimase folgorato nel match contro il Barcellona nell’International Champions Cup. Il Milan, quindi, lavora a fari spenti per potersi accaparrare lo spagnolo data la concorrenza ( oltre al Betis c’è anche l’Arsenal su di lui). Il giocatore, però, è un ottima alternativa per un centrocampo sempre più potente.

