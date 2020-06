Ripresa Serie A, partite in tv in chiaro: Diretta Gol domenica o una a settimana

Si deciderà per la possibilità di un calcio in chiaro attraverso diverse modalità.

Il ministro Vincenzo Spadafora era orientato verso la trasmissione in chiaro delle partite già da marzo, particolarmente per l’importante Juventus–Inter, giocata appunto l’8 marzo.

Il problema non si pone per le primissime partite del calcio italiano post-coronavirus; la Coppa Italia, infatti, è e sarà sempre trasmessa in chiaro su Rai 1 in prima serata.

Una soluzione alla ripresa del campionato potrebbe essere la Diretta Gol per le partite in contemporanea, che andrebbe in onda su Tv8, canale in chiaro di Sky che ha registrato un importante indice di ascolti con l’esclusiva della F1 a Monza.

L’orario per la Diretta Gol dovrebbe essere quello delle 19.30.

Prima di tutto questo è necessario risolvere le controversie del caso diritti tv per cui Sky è in guerra con la Lega e anche Dazn rischierebbe l’ingiunzione per il mancato pagamento dell’ultima rata.

Un’altra possibilità sarebbe costituita dalla visione, ovviamente in chiaro, di una partita a settimana, che difficilmente sarà un big match.

Facendo ciò si eviterebbero assembramenti nei bar o in altri luoghi a rischio e si farebbe un gesto forte nei confronti dei tifosi che sono stati più di due mesi senza calcio e chissà per quanto ancora senza stadio.

Purtroppo, però, di mezzo ci sono elevatissimi interessi economici e serviranno un dialogo aperto e una grande sensibilità da parte dei broadcaster al fine di evitare un fastidioso intervento normativo.

