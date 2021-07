Rinnovo Kessie: “Voglio restare al Milan per sempre”

L’ivoriano tranquillizza i tifosi rossoneri e dichiara amore per il Milan. In settimana arriverà l’offerta ufficiale per il rinnovo.

La storia d’amore tra Frank Kessie e il Milan è destinata a continuare per lungo tempo secondo le parole rilasciate dal calciatore ivoriano.

Il tanto atteso rinnovo del centrocampista rossonero è stato, per molte settimane, il fulcro delle discussioni provenienti da Milanello e le tempistiche circa la firma del contratto si sono dilungate creando non poche preoccupazioni al popolo rossonero.

Oggi, però, è stato proprio Kessie a rompere gli indugi dichiarando, ufficialmente, di voler continuare la sua avventura a Milano dicendo, addirittura, di voler difendere i colori rossoneri per sempre.

Attualmente, il calciatore, ormai divenuto perno del centrocampo rossonero, è impegnato alle Olimpiadi di Tokyo per difendere i colori della sua nazionale e sperare in una clamorosa medaglia, ma ha già detto che, dopo l’avventura ai Giochi, tutto sarà sistemato.

Il Milan non poteva prescindere da quello che, in questa stagione, si è dimostrato essere il miglior centrocampista in rosa e la coppia Massara-Maldini ha ricevuto un assist più che invitante per avviare le trattative.

In settimana sarà atteso l’agente del calciatore ivoriano, George Atangana, per fare il punto sulla situazione: il Milan offre 5,5 milioni con bonus che permetterebbero al ragazzo di arrivare a guadagnarne 6, ma Kessie vorrebbe un adeguamento all’ingaggio maggiore e proverà a chiedere un leggero aumento.

Qualora il Milan non dovesse accontentare l’ivoriano, le parti cercheranno un accordo che favorisca entrambe, ma, dalle parole del giocatore, la permanenza di Kessie alla corte dei rossoneri sembra ormai sicura.

