Calciomercato Milan: sfida alla Roma per Ricardo Graça. Sfuma Koné, va in Germania. Idea Schöne

Ricardo Graça Milan Roma. Sfida tutta italiana per il difensore Ricardo Graça del Vasco da Gama. Sia Roma che Milan stanno valutando il profilo del brasiliano. Intanto sfuma la trattativa per Kouadio Koné del Tolosa che andrà al Borussia Mönchengladbach. Come idea si pensa anche a Lasse Schöne del Genoa che ha appena rescisso col club.

Un Milan sempre più attivo sul calciomercato. Il reparto difensivo sarà quello che avrà più ritocchi. Infatti Stefano Pioli avrebbe bisogno di un sostituto di Simon Kjaer che sta giocando quasi tutte le partite. Inoltre, tanto Léo Duarte quanto Mateo Musacchio vengono impiegati sempre meno dal tecnico rossonero e sarebbero sempre più fuori dal progetto. Ci sarebbe anche Matteo Gabbia ma che è ancora alle prese con un infortunio abbastanza problematico.

Si riducono, quindi, le alternative nella retroguardia per il Milan. La trattativa per Mohamed Simakan dello Strasburgo, però, è in fase di sviluppo. Beffa clamorosa, invece, per Kouadio Koné, centrocampista del Tolosa che è sempre più vicino alla Bundesliga: il Borussia Mönchengladbach avrebbe superato l’offerta proposta dal Milan.

In attesa di un ipotetico arrivo del francese, la dirigenza rossonera continua a guardarsi intorno, questa volta puntando al Brasile. Proprio nel calcio carioca, Paolo Maldini ha individuato un profilo molto interessante: quello di Ricardo Graça.

Ricardo Graça Milan Roma , il brasiliano verso la Serie A

Difensore classe 97 del Vasco da Gama, Ricardo Graça potrebbe approdare in Serie A. Di buon piede mancino, il giocatore potrebbe proprio fare a caso del Milan. Graça è brasiliano ma possiede il passaporto portoghese, quindi, considerato un comunitario. Il difensore potrebbe essere un vice di Alessio Romagnoli, visto che anche lui è di sinistro, ma può essere schierato anche da centrale.

Ricardo Graça, tramite i suoi intermediari, sarebbe stato proposto sia al Milan che anche alla Roma. Anche i capitolini potrebbero mettere le mani sul giocatore di Rio de Janeiro. Intanto le squadre prendono tempo ma soprattutto prendono informazioni sul difensore il cui cartellino si aggira intorno ad un milione e mezzo di euro.

Non mancano le idea al Diavolo. Possibile che venga presa in considerazione anche la pista Lasse Schöne. Il giocatore del Genoa ha appena rescisso il contratto con il Grifone. Era vicino al Monza ma la trattativa sembra essere saltata. Il Milan, quindi, potrebbe provare l’assalto al danese. I rossoneri punteranno a prenderlo a parametro 0 in modo da poter portare esperienza nell’organico.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS