Reijnders spiega l’addio al Milan

Tijjani Reijnders è tornato a parlare della scelta compiuta in estate di lasciare il Milan per trasferirsi al Manchester City, definendo il cambio di maglia come “un’occasione d’oro” per compiere un passo in avanti nella sua carriera.

Il centrocampista olandese, che ha vestito la maglia rossonera per due stagioni prima di approdare alla corte di Pep Guardiola, ha ammesso di conservare ancora affetto per il Milan, ma la forza economica e il dominio recente del club inglese hanno reso l’offerta irrinunciabile.

Un affare da 70 milioni

Il City ha sborsato circa 70 milioni di euro per assicurarsi Reijnders, garantendo al Milan una plusvalenza significativa rispetto ai 20 milioni spesi nel 2023 per acquistarlo dall’AZ Alkmaar.

Le parole di Reijnders

Intervistato da MilanNews.it, il centrocampista ha spiegato:

«Se guardiamo agli ultimi anni dei due club penso sia un passo avanti sotto ogni punto di vista. Basta osservare il numero di trofei vinti di recente. Qui c’è un grandissimo allenatore e giocatori di livello assoluto. Ho tanti sentimenti per il Milan, ma certi treni passano una volta sola».

Subito protagonista con Guardiola

Il centrocampista olandese si è inserito rapidamente nello scacchiere di Guardiola, diventando un titolare fisso in questa prima parte di stagione. Con le sue qualità tecniche e la sua visione di gioco, ha aggiunto una dimensione ulteriore al già stellare centrocampo dei Citizens.

