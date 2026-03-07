Recupero gambe post gara: quando usare la compressione sequenziale e quando evitarla – Recensione, Miglior Prezzo e Offerte

Il recupero muscolare dopo una gara o un allenamento intenso rappresenta una fase fondamentale per qualsiasi atleta, sia professionista che amatore. Dopo uno sforzo prolungato, soprattutto negli sport di endurance come corsa, ciclismo o triathlon, le gambe possono risultare affaticate, gonfie e pesanti a causa dell’accumulo di liquidi e delle microinfiammazioni muscolari. Negli ultimi anni la compressione sequenziale, utilizzata attraverso dispositivi di pressoterapia, è diventata una delle tecniche più diffuse per accelerare il recupero e migliorare il drenaggio dei liquidi.

Tra i dispositivi più utilizzati in ambito sportivo e fisioterapico troviamo sistemi come LOGIKO Pressoterapia Elettronica Advance, progettati per applicare una compressione graduale e controllata sulle gambe o sulle braccia. Questo tipo di tecnologia sfrutta una sequenza di camere che si gonfiano e si sgonfiano progressivamente, simulando un massaggio linfodrenante che favorisce la circolazione e aiuta l’organismo a eliminare più rapidamente le sostanze di scarto prodotte durante lo sforzo.

Tuttavia, nonostante i benefici spesso evidenziati dagli atleti, la compressione sequenziale non è sempre la soluzione migliore in ogni situazione. Capire quando usarla e quando evitarla è fondamentale per ottenere il massimo beneficio senza rischiare effetti indesiderati.

Cos’è la compressione sequenziale e come funziona

La compressione sequenziale è una tecnica di recupero basata su un sistema di pressione graduale applicata a specifiche zone del corpo, solitamente gambe o braccia. I dispositivi di pressoterapia utilizzano camere d’aria integrate in gambali o bracciali che si gonfiano e si sgonfiano seguendo una sequenza precisa.

Il principio alla base di questa tecnologia è quello di favorire il movimento dei liquidi nel sistema linfatico e venoso. La compressione parte generalmente dalla zona più distante dal cuore, come il piede o la caviglia, e procede progressivamente verso l’alto, aiutando il ritorno venoso e riducendo la sensazione di gonfiore o pesantezza.

Dispositivi come LOGIKO Pressoterapia Elettronica Advance permettono di regolare la pressione attraverso un sistema elettronico con display, adattando l’intensità del trattamento alle esigenze dell’utilizzatore. La pressione può essere modulata in un range molto ampio, generalmente tra 20 e 250 mmHg, mentre la durata del ciclo può variare tra 10, 20 o 30 minuti a seconda del programma selezionato.

Perché la compressione sequenziale aiuta il recupero

Dopo uno sforzo fisico intenso il corpo accumula metaboliti come lattato e altre sostanze prodotte durante l’attività muscolare. Allo stesso tempo possono verificarsi microtraumi nelle fibre muscolari e una temporanea riduzione dell’efficienza del sistema circolatorio locale.

La compressione sequenziale aiuta il recupero perché stimola il flusso sanguigno e linfatico, facilitando il trasporto delle sostanze di scarto verso gli organi responsabili della loro eliminazione. Questo processo può contribuire a ridurre il gonfiore, migliorare la sensazione di leggerezza delle gambe e accelerare il ritorno alla normale funzionalità muscolare.

Molti atleti utilizzano la pressoterapia dopo gare particolarmente impegnative, come maratone o competizioni ciclistiche di lunga durata, proprio per favorire il recupero e preparare il corpo agli allenamenti successivi.

Quando usare la compressione sequenziale dopo una gara

La compressione sequenziale può essere particolarmente utile nelle ore successive a una gara o a un allenamento molto intenso. In questo momento il corpo sta ancora gestendo l’accumulo di liquidi e metaboliti nei muscoli, e un trattamento di pressoterapia può aiutare a stimolare la circolazione.

Generalmente il momento ideale per utilizzare questo tipo di tecnologia è dopo la fase di raffreddamento e recupero iniziale, quando la frequenza cardiaca è tornata a livelli normali e l’organismo ha iniziato il processo di recupero.

Un ciclo di compressione di 20 o 30 minuti può essere sufficiente per favorire il drenaggio dei liquidi e ridurre la sensazione di gambe pesanti. Molti atleti integrano questo tipo di trattamento con altre tecniche di recupero, come stretching, idratazione e alimentazione mirata.

La pressoterapia può essere utile anche nei giorni successivi alla gara, soprattutto quando si avverte una persistente sensazione di rigidità o gonfiore nelle gambe.

Quando è meglio evitare la compressione sequenziale

Nonostante i benefici potenziali, esistono situazioni in cui l’uso della compressione sequenziale dovrebbe essere evitato o comunque valutato con attenzione.

Ad esempio, in presenza di infiammazioni acute, lesioni muscolari importanti o traumi recenti, l’applicazione di pressione potrebbe peggiorare la situazione. In questi casi è preferibile optare per tecniche di recupero più conservative, come il riposo o il ghiaccio.

Anche alcune condizioni mediche, come problemi cardiovascolari, trombosi o disturbi circolatori specifici, possono rappresentare una controindicazione all’utilizzo della pressoterapia. Per questo motivo è sempre consigliabile consultare un medico o un fisioterapista prima di utilizzare questi dispositivi in presenza di patologie.

Inoltre, utilizzare una pressione eccessivamente elevata o prolungare troppo il trattamento può risultare controproducente, causando fastidio o irritazione dei tessuti.

Come utilizzare correttamente un dispositivo di pressoterapia

Per ottenere il massimo beneficio dalla compressione sequenziale è importante utilizzare il dispositivo nel modo corretto. Sistemi come LOGIKO Pressoterapia Elettronica Advance sono progettati per offrire un controllo preciso dei parametri di funzionamento, consentendo di adattare il trattamento alle esigenze specifiche dell’utilizzatore.

Il dispositivo utilizza un compressore con quattro uscite che permettono di collegare gambali, bracciali o fasce addominali. Le camere d’aria integrate negli accessori si gonfiano e si sgonfiano in modo sequenziale, simulando un massaggio che favorisce il drenaggio dei liquidi.

Tra le caratteristiche principali troviamo:

pressione regolabile tra 20 e 250 mmHg

due programmi di funzionamento

durata del ciclo impostabile tra 10, 20 e 30 minuti

display touch screen per la gestione delle sezioni di compressione

Queste funzionalità permettono di personalizzare il trattamento e di concentrarsi su specifiche zone del corpo, migliorando l’efficacia della terapia.

Recupero sportivo e tecnologia

Negli ultimi anni il recupero è diventato una parte sempre più importante della preparazione atletica. Gli atleti professionisti dedicano grande attenzione alle tecniche che permettono di ridurre i tempi di recupero e mantenere elevate prestazioni nel corso della stagione.

Tecnologie come la compressione sequenziale rappresentano uno degli strumenti più utilizzati in questo contesto, perché permettono di intervenire direttamente sulla circolazione e sul drenaggio dei liquidi.

Dispositivi avanzati come LOGIKO Pressoterapia Elettronica Advance offrono soluzioni pratiche anche per chi pratica sport a livello amatoriale e desidera migliorare il recupero dopo allenamenti o competizioni impegnative.

Recuperare meglio per allenarsi meglio

Il recupero post gara non deve essere considerato un semplice momento di riposo, ma una fase attiva della preparazione atletica. Utilizzare strumenti adeguati e adottare strategie efficaci può fare una grande differenza nel lungo periodo, riducendo il rischio di infortuni e migliorando la qualità degli allenamenti.

La compressione sequenziale può essere un valido alleato per chi pratica sport con regolarità, ma è importante utilizzarla nel momento giusto e con le impostazioni appropriate. Conoscere i benefici e i limiti di questa tecnologia permette di sfruttarla nel modo più efficace possibile, trasformando il recupero in una parte fondamentale della performance sportiva.

