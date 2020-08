Record Milan: squadra che ha segnato più gol in Europa nel post lockdown. Ibrahimovic giocatore più vecchio a realizzare almeno 10 gol in A

Al momento della sospensione del campionato a causa della pandemia il Milan era in una situazione sconfortante: settimo in classifica con soli 36 punti, tallonato da Verona, Parma e Bologna e in grado di mettere a segno la misera cifra di 28 gol a fronte di 34 subiti. Un disastro.

Giunto a novembre al posto dello sconclusionato Marco “Gian Burrasca” Giampaolo (a proposito, buona fortuna a Torino), Stefano Pioli ha faticato non poco a ricostruire il morale dei suoi e a trovare un decente assetto tattico: il risultato è stato discreto e si vedeva qualcosa di meglio, ma i risultati e i gol languivano.

A fine giugno, tornati finalmente in campo, i rossoneri hanno preso a pallonate Lecce e Roma rifilando loro ben sei reti complessive e subendone una sola. Dopo uno sfortunato 2-2 a Ferrara, però, è arrivato un sussulto imprevedibile e Lazio e Juventus sono state sommerse da ben 7 centri. Impressionante per qualità la partita dell’Olimpico, mentre contro i bianconeri è arrivata una splendida rimonta dallo 0-2.

Dopo il 2-2 di Napoli e una trionfale Via Emilia con 10 gol fatti e 3 subiti, è arrivato un’ottimo pareggio per 1-1 contro l’Atalanta e due comodi trionfi ai danni di Sampdoria e Cagliari, travolti con 7 gol e capaci in due di segnare una volta sola.

Le ultime 12 giornate, dunque, hanno portato in dote ben 30 punti, frutto di 9 vittorie e 3 pareggi, e soprattutto 35 gol fatti e 12 incassati. Tutta un’altra storia. Anche se, ed è qui l’aspetto negativo, non è arrivato il sorpasso alla Roma e perciò il sesto posto conseguito costringerà i rossoneri a ben tre turni preliminari per accedere ai gironi di Europa League.

E’ un record quello di gol segnati dal Milan post Covid-19? Sì, nessuno ha fatto meglio in Europa. Inoltre vie è un altro record, quello di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese ha superato un certo Silvio Piola nella particolare graduatoria dei giocatori più anziani ad aver realizzato almeno 10 gol in A. Ibrahimovic lo ha fatto a 38 anni e 302 giorni contro i 38 anni e 127 giorni del Campione del Mondo del 1938.

