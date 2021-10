Record Milan: è la miglior partenza della storia nell’era dei 3 punti

Il Milan di Pioli entra nella storia: la rimonta contro il Verona vale la settima vittoria su otto gare. I punti sono 22, per quella che è la miglior partenza rossonera di sempre nella storia dei tre punti.

Il graffio del Diavolo”: il Milan riacciuffa il Verona nel finale, e fa registrare un altro record nella sua gloriosa storia. Con i 22 punti conquistati fin qui, sui 24 disponibili, la banda Pioli ha conseguito il miglior avvio della sua storia da quando esistono i tre punti (1994-95).

La squadra rossonera gioca ormai come un meccanismo ben rodato; ha la cattiveria giusta per ribaltare a suo favore le situazioni più difficili e ha imparato a soffrire. Tre caratteristiche che fanno una grande squadra. Pioli lo sa e si gode un gruppo che, dopo essere tornato in Champions, si accredita quest’anno tra le principali favorite per la lotta Scudetto.

La partita col Verona si era messa in salita, con gli scaligeri che si erano portati sul 2-0 a fine primo tempo grazie ai gol di Caprari e Barak. La “fatal Verona” ha sfiorato l’impresa, riscrivendo una storia che non l’ha mai vista vincere a San Siro. E invece, sono bastati i gol di Giroud, Kessie e l’autorete di Gunter per risollevare il Milan e proiettarlo verso la vetta della classifica.

Un buon viatico in vista della Champions, che Pioli spera possa portare in dote anche la prima vittoria. La sfida contro il Porto sarà cruciale per giocarsi quantomeno il terzo posto e la possibilità di accedere all’Europa League, visto che il passaggio del turno sembra una storia a due tra Atletico e Liverpool.

Migliori Bookmakers AAMS