Record Cristiano Ronaldo: unico calciatore ad aver segnato in 5 Mondiali

Altro record per Cristiano Ronaldo: il portoghese diventa l’unico calciatore della storia del calcio ad aver segnato in cinque edizioni consecutive dei Mondiali.

La carriera galattica di Cristiano Ronaldo continua a riempirsi di trofei, riconoscimenti e anche di record. Il portoghese ha collezionato trionfi su trionfi raggiungendo cifre astronomiche sia per quanto riguarda i gol che per i suoi guadagni. Stipendi faraonici, diritti di immagini e tante altre partecipazioni hanno reso il portoghese una vera e propria star del calcio del ventunesimo secolo.

Ed ora si aggiunge un altro record che ha portato Ronaldo ad entrare ancora di più nella hall of fame del calcio. Il suo Portogallo sta disputando le fasi a gironi dei Mondiali in Qatar e l’attaccante è già diventato il protagonista assoluto della sua Nazionale. Con la sua rete su rigore contro il Ghana, CR7 diventa l’unico calciatore al mondo ad aver segnato in cinque edizioni di Mondiali.

Prima di lui aveva sulle spalle il record pesantissimo di tanti calciatori come Lionel Messi, Pelé, Uwe Seeler e Miroslav Klose. All’età di 38 anni, Ronaldo realizza un’altra impresa. Che per lui fosse una partita importante lo si era già evinto dai suoi occhi lucidi durante l’esecuzione del proprio inno in quello che, con ogni probabilità, sarà il suo ultimo Mondiale.

Una bellissima notizia che cancella, seppur parzialmente, il pensiero della sua ultima partecipazione alla competizione mondiale e della sua rescissione tormentata con il Manchester United che lo porterà a dover approdare ad una nuova squadra.