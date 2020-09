Record Ansu Fati: è il calciatore più giovane a fare gol con la Spagna

Con il gol segnato contro l’Ucraina ieri sera, Ansu Fati è divenuto il calciatore più giovane a segnare un gol con la maglia della Spagna. Il talento classe 2002 del Barcellona ha battuto un record che resisteva dal 1925.

Altra partita, altro gol e altro record per Ansu Fati che inizia come meglio non poteva la sua avventura con la Spagna. Nel match di Nations League disputato contro l’Ucraina ieri sera, Luis Enrique ha schierato titolare il talento del Barcellona ed il tecnico asturiano è stato subito ripagato con una grande prova ed una rete.

Il gol siglato da Ansu Fati è arrivato al 32′ e l’attaccante classe 2002 ha firmato un nuovo record. Con questa rete infatti, Ansu Fati è divenuto il giocatore più giovane a segnare un gol con la maglia della nazionale spagnola. L’attaccante del Barcellona ha battuto così il record detenuto da Errazquin (18 anni), stabilito nel 1925.

Per Ansu Fati quello di ieri sera è solo l’ultimo di tanti record collezionati solamente a 17 anni. Con il Barcellona, infatti, l’attaccante originario della Guinea Bisseau è divenuto il giocatore più giovane a segnare in Champions League (contro l’Inter lo scorso Dicembre ndr.), battendo il record che deteneva Peter Ofori-Quaye che durava da 22 anni.

Inoltre, prendendo parte al Clasico del 18 Dicembre 2019, Ansu Fati ha stabilito un nuovo record di precocità divenendo il giocatore più giovane ad averlo disputato. L’attaccante blaugrana non ha nemmeno compiuto 18 anni, eppure ha già firmato alcune pagine di storia sia con il Barcellona che con la nazionale spagnola.

I fatti ed i numeri dicono che Ansu Fati è un vero e proprio predestinato che continuerà a far parlare di sé in futuro. Dal 2021, molto probabilmente Leo Messi lascerà il Barcellona e chissà che non spetti ad Ansu Fati raccogliere la sua eredità e diventare la nuova stella della squadra.

