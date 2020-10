Real Sociedad-Napoli Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 29-10-2020

Tutto quello che c’è da sapere su Real Sociedad-Napoli, sfida valevole per la 2° giornata del girone F di Europa League. Si gioca alle 21:00 all’Estadio Municipal de Anoeta di San Sebastián.

La vittoria di domenica pomeriggio nel derby campano contro il Benevento ha ridato fiducia e consapevolezza alla squadra di Gennaro Gattuso che, dopo l’inattesa sconfitta interna di giovedì scorso contro il modesto AZ Alkmaar, si appresta a far visita alla Real Sociedad di Imanol Alguacil che attualmente occupa la prima posizione in Liga con un punto di vantaggio su Real Madrid e Granada. I biancoblu guidano anche la graduatoria del girone F di Europa League in coabitazione con gli olandesi poc’anzi menzionati.

Real Sociedad-Napoli, 2° giornata Europa League – girone F.

Le ultime sulle formazioni di Real Sociedad e Napoli

Per quanto riguarda le formazioni, Alguacil dovrebbe schierare i suoi con un articolato 4-1-4-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Remiro in porta. Davanti a lui, Gorosabel, Elustondo, Le Normand e Muñoz. Leggermente più avanti, Zubimendi con Oyarzabal, David Silva, Guridi e Portu, tra centrocampo e trequarti, a fare supporto all’unica punta, Willian José.

Gattuso dovrebbe invece optare per il suo classico 4-2-3-1. Ospina quindi in porta con, a fargli da scudo, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo spazio a Fabian Ruiz e Lobotka con Politano, Mertens ed Insigne sulla trequarti a sostenere l’unico perno offensivo, Osimhen.

Probabili formazioni Real Sociedad-Napoli

Real Sociedad (4-1-4-1): Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Muñoz; Zubimendi; Oyarzabal, David Silva, Guridi, Portu; Willian José.

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Mertens, Insigne; Osimhen.

Come vedere Real Sociedad-Napoli in diretta TV e streaming

Real Sociedad-Napoli sarà visibile, a partire dalle 21:00, sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252 e in chiaro su TV8 (canali 8 e 508 del Digitale Terrestre). Via streaming invece, sarà possibile assistere al match tra spagnoli e partenopei mediante l’apposito servizio offerto da Sky Go e tramite collegamento al sito internet di TV8.

Dove ascoltare la radiocronaca di Real Sociedad-Napoli

La radiocronaca di Real Sociedad-Napoli sarà disponibile, a partire dalle 21:00, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport e Kiss Kiss Italia.

Precedenti e statistiche

Quella di giovedì sera sarà la prima sfida in assoluto tra Real Sociedad e Napoli.

