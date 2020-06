Real Madrid, record Sergio Ramos: con 68 gol è il difensore che ha segnato di più in Liga

Il rigore trasformato lunedì contro la Real Sociedad consente al difensore spagnolo di diventare il difensore più prolifico nella storia del campionato spagnolo.

La serata di lunedì è stata speciale per Sergio Ramos. Oltre a rappresentare l’aggancio al Barcellona in vetta alla classifica per il Real Madrid, infatti, c’è anche un importantissimo record personale da mettere in bacheca.

Il difensore dei Blancos e della nazionale spagnola, infatti, con il penalty trasformato contro la Real Sociedad, oltre ad aver garantito il successo della Casa Blanca sulla Real Sociedad, ha portato a 68 il suo bottino di gol nella Liga spagnola.

Ora, Ramos è ufficialmente il difensore che ha segnato più gol nella storia del campionato iberico, mettendosi dietro Ronald Koeman, l’ex del Barcellona di Cruijff.

A segnare più gol in assoluto, tuttavia, è un altra bandiera del Real Madrid, Fernando Hierro, il quale di gol in carriera ne ha segnati più di 100, molti dei quali realizzati in posizione di centrocampista.

E’ un dato di fatto, alla luce di questo, quindi, che l’attuale capitano della squadra di Zidane sia, a tutti gli effetti, il più grande difensore goleador di tutti i tempi in Spagna, con un bottino che potrebbe ancora essere rimpinguato, considerato il fatto che la sua carriera sembra ben lontana dal vedere una fine, nonostante le 34 primavere.

