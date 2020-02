Real Madrid-Manchester City in Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 26-2-2020

Il big match dell’andata degli ottavi di finale in programma mercoledì 26 febbraio alle ore 20.45. Guardiola punta tutto sulla Champions, Real in cerca di riscatto. Arbitra Orsato. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni. Ecco dove vedere la partita in diretta TV.

Arriva agli ottavi un match che potrebbe essere considerato come una finale anticipata di Champions League.. Real Madrid e Manchester City arrivano a questa sfida con tante ambizioni, ma con risultati differenti.

La squadra di casa deve invertire la rotta dopo il passo falso in campionato in casa del Levante. A 2 punti dal Barcellona in vetta, rimane comunque in corsa per la Liga. Zidane, che ha già vinto 3 volte la coppa, cerca il colpaccio contro quella che è considerata tra le favorite per la vittoria finale.

Per la squadra ospite la Champions rimane invece l’unico vero obiettivo stagionale. Con il campionato praticamente dominato dal Liverpool, il City ha una ragione in più per inseguire il sogno Champions che non ha mai raggiunto nella sua storia.

Ultime sulle formazioni di Real Madrid-Manchester City:

Zidane, che dovrà fare a meno degli infortunati Hazard e Asensio, schiererà un 4-3-3 classico, confermando 9 su 11 rispetto all’ultima gara.. Davanti a Courtois, la difesa sarà formata dai soliti Carvajal, Varane, il capitano Ramos e Marcelo. A guidare il centrocampo ci sarà il croato Luka Modric, con Casemiro e Kroos al suo fianco. In attacco il bomber Benzema, sostenuto da Bale e Vinicius.

Anche Guardiola dovrebbe confermare quasi tutti gli uomini rispetto all’ultima gara vinta contro il Leicester. Dato l’infortunio di Sterling, oltre a Sané, in attacco si affida alla coppia sud americana Aguero-Gabriel Jesus, con Bernardo Silva a supporto. Centrocampo a 3 formato da Rodri, Gundogan e De Bruyne. In difesa ci saranno Walker, Laporte, Fernandinho e Mendy. In porta ovviamente il brasiliano Ederson.

Probabili formazioni di Real Madrid-Manchester City:

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Vinicius. All. Zinedine Zidane.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy; de Bruyne, Rodri, Gundogan; Silva, Aguero, Gabriel Jesus. All. Pep Guardiola

Come vedere Real Madrid-Manchester City in Diretta TV e Streaming Live:

La gara di andata degli ottavi di finale di Champions League tra Real Madrid e Manchester City, in onda mercoledì sera alle ore 21, sarà visibile su Sky Sport Football, canale 203. Per gli abbonati sky, inoltre, la partita è visibile da PC, smartphone e tablet tramite l’app Sky Go.

Precedenti e statistiche Real Madrid-Manchester City:

L’ultima sfida ufficiale tra le due squadre risale alla stagione 2015/2016, nella doppia semifinale di Champions che ha premiato la squadra spagnola, con la vittoria per 1 a 0 dopo il pareggio a Manchester per 0 a 0.

L’altra sfida risale alla stagione 2012/2013, nella fase a gironi della Champions League, dove il Real Madrid vinse 3 a 2 al Bernabeu e poi ci fu il pareggio al ritorno per 1 a 1 all’Etihad.

