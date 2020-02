Real Madrid-Barcellona in Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 1-3-2020

Real Madrid-Barcellona di domenica sera chiude il quadro della 26° giornata di campionato in Spagna. La sfida tra blancos e blaugrana andrà in scena al Santiago Bernabeu con fischio d’inizio fissato alle 21:00.

Messa da parte la tre giorni di coppe europee, anche in Spagna torna in campo la Liga con la 26° giornata di campionato. Il big match è senza alcun dubbio quello del Santiago Bernabeu che, domenica sera, vedrà affrontarsi il Real Madrid di Zinedine Zidane e il Barcellona di Quique Setien.

I blancos, reduci dalla disfatta di Champions contro il Manchester City di Pep Guardiola, proveranno a risollevarsi in campionato con l’intento di battere i blaugrana e scavalcarli così in cima alla classifica.

I catalani, dal canto loro, dopo il pareggio di Napoli contro gli azzurri di Gennaro Gattuso, si rituffano in campionato con l’obiettivo di battere i galacticos così da distanziarli ancora di più lungo la strada che porta al titolo di campioni di Spagna.

Le ultime sulle formazioni di Real Madrid e Barcellona

Per quanto riguarda le formazioni, il Real Madrid dovrebbe presentarsi in campo con il 4-3-3 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Courtois in porta con, davanti a lui, Mendy, Ramos, Varane e Carvajal. A centrocampo spazio a Kroos, Casemiro e Valverde. In attacco il trio costituito da Isco, Benzema e Bale.

Anche il Barcellona dovrebbe schierarsi con il 4-3-3. Ter-Stegen quindi in porta. Davanti a lui, Semedo, Junior Firpo, Lenglet e Pique. Centrocampo a tre con Busquets, Arthur e De Jong. Davanti il tridente formato da Vidal, Messi e Griezmann.

Probabili formazioni Real Madrid-Barcellona

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Mendy, Ramos, Varane, Carvajal; Kroos, Casemiro, Valverde; Isco, Benzema, Bale.

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Junior Firpo, Lenglet, Pique, Semedo; De Jong, Busquets, Arthur; Vidal, Griezmann, Messi.

Real Madrid-Barcellona, 26° giornata di campionato in Liga

Come vedere Real Madrid-Barcellona in TV e Streaming

Real Madrid-Barcellona sarà visibile esclusivamente su DAZN. Via streaming, il match sarà invece visibile mediante l’apposito servizio della stessa emittente.

Precedenti e statistiche

Real Madrid–Barcellona di domenica sera sarà la 243° partita ufficiale tra blancos e blaugrana (la 180° nella Liga). Il bilancio dei 242 match disputati fin qui è in perfetta parità: 95 vittorie a testa intervallate da 52 pareggi. I gol messi a segno dai madrileni sono 402, quelli realizzati dai barcellonesi invece 396.

Il Real Madrid ha vinto 64 volte contro il Barcellona tra le mura amiche del Bernabeu, mentre ha perso in 31 occasioni. 25 i pareggi invece. In generale, le merengues, non battono, in casa propria, gli azulgrana, dal 16 agosto 2017 (2-0 nella finale di ritorno di Supercoppa di Spagna).

In campionato invece i galacticos non battono i catalani addirittura dal lontano 2014. Era il 25 ottobre e gli uomini, al tempo allenati da Carlo Ancelotti, sconfissero per 3 reti ad 1 quelli allenati da Luis Enrique.

