Rangers – Roma Diretta Tv e Streaming Live Champions League

Dove vedere Glasgow Rangers – Roma in Diretta Tv e Streaming Live, 4° Giornata Europa League, Giovedì 6 Novembre ore 21:00.

Ancora a caccia del primo punto in questa edizione dell’Europa League, i Rangers accoglieranno la Roma all’Ibrox Stadium giovedì sera, in una sfida che potrebbe segnare una svolta per entrambe le squadre.

I giganti scozzesi, in evidente difficoltà e ancora fermi a quota zero cercano un risultato positivo per rilanciare la propria stagione europea.

Dall’altra parte, la squadra giallorossa arriva in Scozia dopo due sconfitte casalinghe consecutive in Europa League che l’hanno fatta scivolare lontano dalle prime posizioni del girone.

Sarà quindi una partita ad alta tensione, con entrambe le formazioni obbligate a reagire per non compromettere la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Formazioni Ufficiali di Glasgow Rangers – Roma:

Rangers (4-3-3): – Butland; Tavernier, Souttar, Cornelius, Meghoma; Diomande, Raskin; Moore, Danilo, Gassama; Miovski



Allenatore: Röhl

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk



Allenatore: Gasperini

Dove vedere Glasgow Rangers – Roma in Diretta TV e Live Streaming:

Partita: Glasgow Rangers – Roma

Data: Giovedì 6 Novembre 2025

Giovedì 6 Novembre 2025 Orario: 21:00

21:00 Canale TV: Sky Sport Calcio (201) e Sky Sport (253)

Streaming: Sky Go e NOW

Sarà possibile vedere il match di Champions League tra la Roma di Giampiero Gasperini e gli scozzersi del Glasgow Rangers Giovedì 6 Novembre 2025 alle ore 21:00 in diretta TV su Sky Sport Calcio (canale 201) e Sky Sport (Canale 253).

Sarà possibile vedere Glasgow Rangers – Roma in Diretta Streaming su Sky Go e NOW tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart tv, smartphone, pc o tablet.

La Telecronaca è affidata a Federico Zancan con il commento di Riccardo Montolivo; inviati Massimo Ugolini e Gianluca Di Marzio.

Come arriva la Roma:

Mentre i Glasgow Rangers restano ultimi in classifica a causa dello zero nella casella dei punti, la Roma non se la passa molto meglio: al momento occupa il 23º posto nella classifica generale dell’Europa League.

Nell’ultima giornata, i giallorossi hanno subito una sorprendente sconfitta casalinga per 2-1 contro il Viktoria Plzen, dopo aver perso in modo rocambolesco anche la gara precedente contro il Lille, caratterizzata da un episodio clamoroso: lo stesso rigore fallito per tre volte consecutive.

Con appena tre punti, frutto della vittoria all’esordio contro il Nizza, la squadra capitolina si trova ora fuori dalle posizioni di qualificazione diretta, proprio mentre il girone arriva a metà del suo percorso.

Sul fronte interno, però, la Roma sta vivendo un periodo molto più positivo, avendo conquistato sette vittorie nelle prime dieci partite di Serie A sotto la guida del nuovo tecnico Gian Piero Gasperini, già vincitore dell’Europa League con l’Atalanta nel 2024.

Dopo il miglior avvio di campionato degli ultimi otto anni, i giallorossi hanno però incassato una rara sconfitta esterna per 1-0 contro il Milan, interrompendo così la serie di successi lontano dall’Olimpico. L’obiettivo era quello di ottenere sei vittorie consecutive in trasferta in Serie A per la seconda volta nella storia del club, ma la gara di San Siro si è chiusa con l’errore dal dischetto di Paulo Dybala, che ha mancato un rigore per la prima volta dal 2021 dopo una striscia di 18 realizzazioni consecutive.

Senza tempo per riflettere, la Roma dovrà ora rialzarsi subito, cercando di entrare nella storia con la 99ª vittoria complessiva in Europa League, un traguardo mai raggiunto da nessun altro club nella competizione.

Come arriva il Glasgow Rangers:

Dopo un inizio di stagione disastroso sotto la guida di Russell Martin, i Rangers non sono riusciti a invertire la rotta neppure con l’arrivo del nuovo allenatore Danny Rohl, esordendo con una pesante sconfitta per 3-0 contro lo SK Brann a fine ottobre.

A Bergen, il tecnico tedesco ha compreso subito la portata della sfida che lo attende, vedendo la propria squadra crollare dopo due gol subiti in un quarto d’ora a cavallo dell’intervallo, che hanno spento ogni speranza di risultato.

Se si includono anche i falliti tentativi di qualificazione alla Champions League, oltre ai ko in Europa League contro Genk e Sturm Graz, i Rangers hanno ora collezionato sei sconfitte consecutive nelle competizioni UEFA, eguagliando il peggior record europeo nella storia del club.

Nonostante la delusione continentale, Rohl ha poi reagito positivamente in campionato, ottenendo due vittorie di fila in Scottish Premiership contro Kilmarnock e Hibernian. Tuttavia, il primo Old Firm della sua gestione si è trasformato in un’altra amara delusione.

Durante la semifinale di Coppa di Lega di domenica, i Rangers si sono trovati subito in svantaggio e hanno perso Thelo Aasgaard per un’entrata pericolosa. Nonostante l’inferiorità numerica, il capitano James Tavernier ha trascinato i suoi alla rimonta e con il suo consueto rigore ha portato il match ai tempi supplementari.

Ma i Light Blues, rimasti in dieci, hanno infine ceduto sotto la pressione dei rivali cittadini, permettendo al Celtic di segnare due volte e conquistare la finale. Una sconfitta dolorosa per il 36enne Rohl, battuto da Martin O’Neill, tecnico ad interim degli avversari e più che doppio della sua età.

Dopo 120 minuti di battaglia ad alta intensità a Hampden Park, resta ora da capire come reagiranno i Rangers in vista del fondamentale impegno europeo di giovedì contro la Roma.

Pronostico Rangers – Roma:

La Roma può contare su uno dei migliori rendimenti esterni d’Europa nel 2025, mentre i Rangers attraversano una fase di profonda crisi, nonostante il nuovo allenatore stia tentando di dare maggiore equilibrio e fiducia alla squadra.

I giallorossi hanno tutte le carte in regola per riprendere slancio in Europa League e tornare al successo, imponendosi di misura su un’avversaria ancora alla ricerca di una chiara identità di gioco. Una vittoria sofferta ma preziosa, che potrebbe rilanciare la corsa della Roma verso la qualificazione.

I migliori bookmaker