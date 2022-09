Rangers-Napoli, prepartita Spalletti: “Con il Rangers bisognerà tenere la palla. Raspadori e Simeone possono portare qualità in attacco”

Alla vigilia della sfida di Champions League di domani sera tra Rangers e Napoli, Luciano Spalletti ha parlato nella consueta conferenza prepartita.

Nonostante il momento difficile che sta passando l’intero Regno Unito, Rangers-Napoli si gioca. La partita è stata posticipata di un solo giorno e gli azzurri sono dovuti volare in Scozia. Luciano Spalletti ha parlato del match ma soprattutto del calore di un tifo come quello scozzese. La trasferta è stata vietata ai supporters napoletani che saranno sicuramente in tantissimi ad assistere davanti ai televisori.

Bisognerà far scorrere la palla e sopportare anche la loro pressione avversaria. La vigilia della Champions è come quella di Natale, ha ammesso il tecnico, perché è una miriade di emozioni. La partita non sarà facile e ci sono tante assenze specie in attacco come quella di Osimhen. Al suo posto ci sarà Raspadori e Simeone che sapranno rimpiazzarlo efficientemente.

Anche Kvara ha tantissima tecnica e raffinatezza così come anche Lobotka è quasi necessario per il centrocampo azzurro. Qualche pensiero anche ad un possibile turn-over in vista della sfida importantissima di domenica contro il Milan. Anche i rossoneri giocheranno domani ma alle 18:45 ed in casa proprio contro la Dinamo Zagabria.

Si potrebbe dire che i rossoneri sono leggermente avvantaggiati per via della preparazione ma non sono fattori da considerare. Spalletti chiede un grande Napoli, così come quello visto mercoledì sera contro il Liverpool.