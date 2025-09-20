Raiola loda la scelta di Donnarumma di trasferirsi in Inghilterra

Donnarumma - Stadiosport.it

Vincenzo Raiola, agente di Gianluigi Donnarumma, ha parlato dopo la vittoria per 2-0 del Manchester City sul Napoli, match in cui il portiere italiano ha mantenuto la porta inviolata contro una squadra che aveva affrontato spesso ai tempi del Milan.

Ai microfoni di Stile TV, con dichiarazioni riportate anche da TuttoMercatoWeb, Raiola ha commentato così: «È stata una partita abbastanza equilibrata, nonostante l’espulsione di Di Lorenzo per il Napoli. Le gare di Champions League sono sempre difficili e particolari, basta un episodio a cambiare il risultato».

Raiola ha aggiunto: «Forse se quel pallone di Beukema fosse entrato, la partita avrebbe preso un’altra piega. Sono i dettagli a fare la differenza. Il Napoli ha fatto la sua gara, difendendosi e ripartendo, ma giocare in dieci contro il City non è facile. Credo che questa fosse la fase migliore per affrontare il Napoli, perché la squadra di Conte crescerà ancora in forza e fiducia».

I fischi dei tifosi del Napoli a Donnarumma

Durante tutto l’incontro, i tifosi partenopei hanno rivolto cori e fischi al portiere del City. Raiola ha spiegato come Donnarumma abbia vissuto questa situazione: «Gigi è cresciuto a Napoli, non ha mai avuto la possibilità di giocare lì e poi ricevere certi cori da una parte della tifoseria – che preferisco non ripetere – è comprensibile che possa infastidire. Ma è finita lì. Alla fine ci abbiamo riso sopra, anche perché hanno insultato pure la sua compagna, e lui è stato bravo a lasciarsi tutto alle spalle. Questa è una delle sue forze».

Poi una battuta di colore: «Per fortuna sua madre, tifosa del Napoli, non era presente. C’era invece il padre, che mi ha lanciato uno sguardo particolare, ma anche lì è finita tutto senza strascichi».

La nuova avventura a Manchester City

Donnarumma si è trasferito al Manchester City nell’ultimo giorno di mercato dopo un’estate ricca di voci. L’addio al PSG è stato inevitabile, visto che l’allenatore Luis Enrique aveva chiesto un portiere più adatto al suo stile di gioco. Il club parigino ha acquistato Lucas Chevalier dal Lille, costringendo Donnarumma a cercare una nuova squadra.

Nonostante i contatti con club di Serie A e della Super Lig turca, l’estremo difensore ha scelto la Premier League, diventando il nuovo numero uno della squadra di Pep Guardiola.

Raiola ha sottolineato l’impatto positivo del trasferimento: «La gestione della difesa dipende molto dal portiere e devo dire che al City Gigi ha trovato un ambiente sereno. I compagni si sono legati subito a lui, è un ragazzo sincero e si è creata un’intesa importante. Per un calciatore è fondamentale sentirsi rispettato e apprezzato dal gruppo: questo ti permette di rendere al massimo».

Infine, l’agente ha concluso: «È stato accolto in modo meraviglioso e siamo molto felici della scelta fatta. Ora può alzare ulteriormente il suo livello e vincere qualcosa di importante»