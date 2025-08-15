Rafael Leao sogna Moise Kean al Milan: “Insieme sarebbe pazzesco”

Rafael Leao - Stadiosport.it

Rafael Leao ha acceso la fantasia dei tifosi del Milan con una dichiarazione destinata a far discutere. Durante una diretta su Twitch, l’attaccante portoghese ha risposto a una serie di domande dei fan, e quando un utente gli ha chiesto se avrebbe invitato Moise Kean alla prossima live, ha rilanciato con una proposta che ha assunto i contorni di un sogno di mercato: «Magari… anche al Milan! Amo Moise, è come un fratello, insieme sarebbe pazzesco! Distruggeremmo tutti».

Le parole di Leao hanno subito fatto il giro dei social, ma la possibilità di vedere il classe 2000 della Fiorentina con la maglia rossonera appare tutt’altro che semplice. Kean, reduce da una stagione importante in maglia viola, aveva nel contratto una clausola rescissoria da 52 milioni di euro scaduta di recente. Ora è in corso una trattativa con il club toscano per il rinnovo, che potrebbe non solo alzare notevolmente la cifra, ma persino eliminare la clausola, rendendo ancora più complicato un eventuale assalto.

Sul fronte mercato, il Milan sembra al momento concentrato su un’altra operazione in attacco: il club rossonero è in trattativa con il Manchester United per portare a Milano Rasmus Hojlund in prestito con diritto di riscatto. Un profilo giovane e di prospettiva, che potrebbe integrarsi bene con Leao, ma resta da capire se riuscirà a suscitare lo stesso entusiasmo che il portoghese prova all’idea di formare una coppia d’attacco con il suo grande amico Moise Kean.