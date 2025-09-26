Rabiot entusiasta del Milan: Sono felice qui, la mentalità di Allegri si vede già in campo

Adrien Rabiot si è presentato ufficialmente ai tifosi del Milan e non ha nascosto il proprio entusiasmo per la nuova avventura in rossonero. Il centrocampista francese, arrivato all’ultimo giorno di mercato dall’Olympique Marsiglia dopo un periodo difficile, ha salutato i tifosi nel flagship store di Via Dante, dove è stato accolto da una folla calorosa.

“Sono felice perché tutti mi hanno accolto bene, dai compagni allo staff fino ai tifosi. È tutto positivo finora”, ha dichiarato Rabiot a MilanNews.

Dopo l’esperienza interrotta bruscamente a Marsiglia per una lite nello spogliatoio con Jonathan Rowe, il giocatore ha scelto Milano anche per ritrovare Massimiliano Allegri, suo ex allenatore alla Juventus. “È un grande tecnico e qui ci sono giocatori di qualità. Vedo un Milan forte e con tanta voglia di lavorare, con giovani talenti e figure esperte che li guidano. Conosco bene il mister e il suo staff, so qual è la loro mentalità e credo che i ragazzi stiano iniziando a farla propria, lo si vede già in campo. Anch’io ho questa voglia di vincere e mantenere la porta inviolata, ma non sono solo in questo. Sono molto contento di essere qui e penso che lo si noti dalle mie prestazioni. Voglio fare il massimo e rendere felici i tifosi.”

Secondo il centrocampista francese, Allegri ha tutte le carte in regola per costruire qualcosa di importante al Milan: “Il mister è bravissimo nel creare un gruppo unito e nel far sentire tutti coinvolti. È un aspetto fondamentale per una squadra che vuole vincere. Sono positivamente sorpreso dalla rapidità con cui la squadra, pur cambiata tanto, si è compattata. Spero sia l’inizio di qualcosa di grande.”

Dopo le prime uscite positive in campionato e in Coppa Italia, il Milan si prepara a due sfide fondamentali: il big match contro il Napoli, campione d’Italia in carica, e subito dopo la sfida dal sapore speciale contro la Juventus, ex squadra di Rabiot. “Non parlerei di un test Scudetto, perché la stagione è ancora lunga, ma sarà una partita utile per capire a che punto siamo. Contro la Juventus sarà una gara particolare, ma io adesso sono un giocatore del Milan e voglio vincere ogni partita. Auguro comunque il meglio alla Juve, perché lì ci sono persone che mi hanno aiutato tanto e conservo bei ricordi dei miei cinque anni bianconeri.”

