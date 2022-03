Qualificazioni Qatar 2022, ufficiale: rinviata Scozia-Ucraina, Polonia in finale

Qualificazioni Mondiali Qatar 2022, la FIFA esclude ufficialmente la Russia e manda la Polonia in finale. Scozia-Ucraina posticipata a giugno.

La FIFA si pronuncia in merito alle partite di qualificazione ai Mondiali Qatar 2022, che dovranno disputarsi alla fine del mese di marzo. Come noto, per ciò che riguarda le qualificazioni UEFA, le 12 squadre ammesse (tra cui figura anche l’Italia), dovranno affrontarsi in mini tornei con scontri ad eliminazione diretta.

Qualificazioni che interessano anche l’Ucraina, inserita nel “percorso” A insieme a Galles, Austria e Scozia. Proprio il match contro gli scandinavi, che sarebbe valso la finale del mini torneo, verrà posticipato alla prima data utile di giugno, dacché era inizialmente previsto per il 24 marzo.

Il Logo della FIFA. Fonte: Wikipedia FIFA

“Dopo consultazioni – si legge sul sito della FIFA, la UEFA e le altre tre Federazioni implicate nel percorso A di qualificazione hanno unanimamente aderito a tale richiesta, per spirito di solidarietà”.

Resta confermata la data del 24 marzo per il match tra Galles e Scozia, l’altra semifinale del percorso A, vista l’impossibilità di procrastinarla in un giugno che presenta un calendario già troppo congestionato.

Russia esclusa dalle qualificazioni

Si attendeva solo l’ufficialità, e ieri è arrivata, rispetto all’esclusione della Russia dal proprio percorso di qualificazione, che comprende anche Polonia, Repubblica Ceca e Svezia. Così, la FIFA ha deciso di concedere un “bye” verso la finale alla Polonia, il cui presidente della Federcalcio Cezary Kulesza, si era esposto a favore dell’esclusione della Russia, minacciando altrimenti di non far scendere la propria Nazionale in campo.

Resta invece programmata sempre per il 24 marzo la semifinale tra Repubblica Ceca e Svezia.

