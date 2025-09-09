Qualificazioni Mondiali 2026: Italia sopra Israele, testa a testa con la Norvegia

World Cup 2026 - Stadiosport.it

L’Italia compie un passo importante verso la qualificazione diretta ai Mondiali 2026, salendo al secondo posto nel proprio girone e scavalcando Israele. La situazione si fa sempre più incandescente e sembra ormai chiaro che la sfida decisiva sarà lo scontro diretto contro la Norvegia in programma il 16 novembre 2025.

La Nazionale guidata da Gennaro Gattuso aveva iniziato in ritardo la propria campagna di qualificazione, complice la partecipazione ai quarti di finale di Nations League. Questo ha permesso alla Norvegia di prendere subito il comando del gruppo, vincendo tutte e quattro le partite disputate, inclusa la netta vittoria per 3-0 contro l’Italia a Oslo lo scorso 6 giugno.

Gli Azzurri hanno però reagito alla grande, conquistando tre successi consecutivi:

2-0 contro la Moldova

5-0 contro l’Estonia

5-4 contro Israele, in un match ricco di gol ed emozioni.

Grazie a questo filotto, l’Italia raggiunge Israele a 9 punti, ma resta avanti per differenza reti e con una partita in meno rispetto agli avversari.

Il calendario delle prossime sfide

Il cammino degli Azzurri non concede pause:

11 ottobre 2025 – Estonia vs Italia

– Estonia vs Italia 14 ottobre 2025 – Italia vs Israele

– Italia vs Israele 13 novembre 2025 – Italia vs Moldova

– Italia vs Moldova 16 novembre 2025 – Norvegia vs Italia

Proprio la sfida di Oslo potrebbe rivelarsi decisiva per l’accesso diretto al Mondiale 2026.

Situazione del Gruppo I

Posizione Squadra Partite giocate Differenza reti Punti 1 Norvegia 4 +11 12 2 Italia 4 +5 9 3 Israele 5 +4 9 4 Estonia 5 -8 3 5 Moldova 4 -12 0

Obiettivo primo posto

Solo la prima classificata del girone si qualificherà direttamente al Mondiale 2026, mentre la seconda sarà costretta a passare dai playoff. Per questo, vincere tutte le partite sarà fondamentale per l’Italia. Se sia gli Azzurri che la Norvegia dovessero conquistare tutti i prossimi punti disponibili, la prima posizione si deciderebbe sulla differenza reti.