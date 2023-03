Qualificazioni Europei 2024, 2° giornata: azzurri ok a Malta, ma senza convincere. Tonfi esterni di Danimarca e Spagna, punto storico per Andorra

Kazakistan-Danimarca 3-2: gli scandinavi segnano due gol nel primo tempo con Hojlund, a quota 5 gol in due partite, ma non trovano la terza rete e crollano negli ultimi venti minuti incassando tre gol dai kazaki ad opera di Zaynutdinov (rigore), Tagybergen e Aimbetov. Kazakistan e Danimarca sono oraappaiate al 2° posto con 3 punti a testa ed una differenza reti che agevola, al momento, i danesi.

Inghilterra-Ucraina 2-0: gli inglesi, tra sprechi vari e grazie all’arcigna difesa avversaria, riescono a passare solo nel finale di primo tempo grazie al tocco ravvicinato del solito Kane e allo spettacolare gol di Saka, che inventa un tiro all’incrocio dei pali da fuori area. Nella ripresa il 3-0 viene ripetutamente sfiorato, ma non arriva. Gli inglesi sono in testa al girone con 6 punti.

Liechtenstein-Islanda 0-7: gli ospiti, chiuso il primo parziale con due gol di vantaggio grazie ad Olafsson ed Haraldsson, dilagano nella ripresa con la tripletta di Gunnarsson ed esagerano nei minuti finali con i sigilli di Gudjohnsen ed Ellertsson. L’Islanda conquista i suoi primi 3 punti, mentre il Principato resta ultimo senza punti e senza gol all’attivo.

Slovenia-San Marino 2-0: i balcanici sfondano nella ripresa dopo un lungo assedio e segnano due volte in soli quattro minuti grazie a Sesko e ad una sfortunata autorete di Di Maio, soltanto omonimo dell’ex ministro e con una storia da raccontare: napoletano classe 1982 e naturalizzato sanmarinese, è uno dei più “anziani” esordienti di sempre in una nazionale. Difensore, attualmente milita nel Cosmos, squadra di San Marino che ha preso il nome dalla storica squadra statunitense in cui giocò Pelé.

Irlanda del Nord-Finlandia 0-1: Kallman regala ai finnici i primi 3 punti.

Lussemburgo-Portogallo 0-6: in testa al gruppo J ci sono i lusitani, che travolgono anche la selezione del Granducato grazie alla consueta doppietta di Ronaldo e ai centri di Joao Felix, Bernardo Silva, Otavio e Leao.

Malta-Italia 0-2: gli azzurri non disputano chissà quale partita, soffrono troppo, rischiano anche di andare sotto dopo pochi minuti, ma con le reti di Retegui e Pessina si guadagnano il primo successo nel girone. Tanto, tantissimo il lavoro che attende Roberto Mancini per dare alla squadra un gioco decente.

Slovacchia-Bosnia ed Erzegovina 2-0: i gol di Mak e Haraslin nel primo tempo sono sufficienti per garantire la prima vittoria degli slovacchi.

Austria-Estonia 2-1: quella che pareva una formalità stava per rivelarsi una trappola enorme, un incidente di percorso estremamente pericoloso in chiave qualificazione, come il rigore buttato alle ortiche da Gregoritsch e il clamoroso vantaggio baltico ad opera di Sappinen stavano certificando fino al pareggio di Kainz a metà ripresa e alla liberatoria rete dello stesso Gregoritsch a due minuti dal 90°. Gli austriaci salgono così in testa a quota 6 punti.

Irlanda-Francia 0-1: Pavard firma un successo importante in una partita spigolosa e manda i suoi in vetta al girone con 6 punti.

Moldavia-Repubblica Ceca 0-0: sorprendente passo falso dei cechi a Chisinau, ma con 4 punti la vetta è mantenuta.

Montenegro-Serbia 0-2: Vlahovic sigla una doppietta nei minuti finali e regala la vetta a punteggio pieno ai serbi dopo un derby combattuto.

Olanda-Gibilterra 3-0: quasi cinquanta tiri, ma solo una decina nello specchio e tre a segno con Depay e Aké (doppietta); gli olandesi ripartono, ma sembrano arruginiti.

Polonia-Albania 1-0: Swiderski consegna i primi 3 punti ai polacchi.

Svezia-Azerbaigian 5-0: Forsberg sblocca il risultato a fine primo parziale, a metà secondo Mustafazada devia nella prima porta e, negli ultimi dieci minuti, gli svedesi esagerano con Gyokeres, Karlsson ed Elanga. La Svezia ottiene il primo successo e va a 3 punti, mentre gli azeri rimangono a 0.

Ungheria-Bulgaria 3-0: l’esordio dei magiari è travolgente grazie alle reti, tutte nella prima frazione, siglate da Vecsei, Szoboszlai ed Adam.

Georgia-Norvegia 1-1: gli scandinavi, in gol al quarto d’ora del primo tempo con Sorloth, vengono raggiunti nella ripresa, al medesimo minuto, da Mikautadze e non riescono più a modificare l’equilibrio creatosi. Si tratta del primo punto per entrambe le squadre, ma la Georgia era all’esordio, mentre la Norvegia aveva perso in Spagna.

Galles-Lettonia 1-0: Moore stende gli ottimi baltici e i britannici si ritrovano in vetta con 4 punti in compagnia della Croazia.

Kosovo-Andorra 1-1: i pirenaici siglano con Rosas uno storico gol che riacciuffa quello balcanico di Zhegrova e consegna loro un punto inatteso.

Romania-Bielorussia 2-1: Stanciu e Burca proiettano i rumeni in vetta insieme agli elvetici. Tardivo il gol di Morozov.

Scozia-Spagna 2-0: dopo Cipro, McTominay rifila una doppietta anche agli iberici, che perdono clamorosamente in terra scozzese. Adesso è la Scozia a guidare il girone con 6 punti, mentre la Spagna resta a 3.

Svizzera-Israele 3-0: i rossocrociati non lasciano scampo nemmeno ad Israele, trafitto da Vargas, Amdouni e Widmer. Gli svizzeri guidano il proprio raggruppamento con 6 punti, mentre Israele resta a 1.

Turchia-Croazia 0-2: Kovacic si riscopre bomber e stende i turchi con una doppietta.