Qatar campione d’Asia 2023

Il Qatar si conferma campione d’Asia dopo il successo di 4 anni fa in Emirati Arabi. I padroni di casa battono per 3-1 la rivelazione Giordania, con 3 rigori siglati da Akram Afif.

L’edizione della Coppa d’Asia giocata in Qatar è stata vinta dai padroni di casa. In finale i qatarioti hanno battuto la sorpresa Giordania per 3-1. A decidere il match tre gol, tutti su rigore, messi a segno da Akram Afif al 22′ del primo tempo, al 28′ e al 51′ della ripresa. Di Yazan Al Naimat, al 23′ del secondo tempo, il gol del momentaneo pareggio.

Il #Qatar conquista la Coppa d'Asia vincendo la #AsianCupFinal contro la #Giordania 3-1

Eroe della serata Akram Afif autore di una tripletta, tre reti tutte su rigore

Qatar campione d’Asia: Afif capocannoniere e miglior giocatore

Il Qatar conquista la Coppa d’Asia 2023, dopo aver organizzato i Mondiali di calcio vinti dall’Argentina in cui è passato alla storia per essere stata la prima Nazionale a perdere tutte le partite del girone. In questa competizione le gerarchie sono cambiate anche se il palcoscenico è lo stesso di 14 mesi fa: Lusail Stadium di Doha. Un festa per i 87000 presenti che hanno visto i propri campioni sconfiggere la rivelazione Giordania, arrivata per la prima volta nella sua storia in finale dopo aver battuto Iraq, Tagikistan e Corea del Sud.

Qatar are the Kings of Asia. Once again.

Grande protagonista della finale tra Qatar e Giordania è stato l’attaccante dell’ Al-Said, Akram Afif. Con la sua tripletta dal dischetto ha regalato la coppa ai qatarioti. La conseguenza naturale è stata quella di essere nominato miglior giocatore della manifestazione, oltre a quella aggiudicarsi il titolo di capocannoniere.