PSG-Bayern Monaco Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 13-4-2021

Le due squadre si affrontano nel ritorno dei quarti di finale. I campioni d’Europa si trovano costretti a rimontare dal 3-2 dell’andata, ma i precedenti sorridono alla squadra di Pochettino.

Sarà un’altra gara stellare quella che attende domani sera, al Parco dei Principi, PSG e Bayern Monaco. Le due squadre si ritrovano a distanza di una settimana, dopo che la doppietta di Mbappé e il gol di Marquinhos avevano deciso l’andata in Baviera. Il PSG ha un vero e proprio arsenale atomico a disposizione. Soprattutto in attacco, dove la classe di Neymar e Di Maria viene completata dai gol del giovane Kylian e da due “riserve” di lusso come Kean e Icardi. A ciò si aggiunge la duttilità di un giocatore come Draxler, che permette a Pochettino di avere più soluzioni anche a partita in corso.

Il Bayern Monaco è però, forse, la squadra più completa. Campione di Germania e d’Europa in carica, il gruppo di Flick punta a riconfermarsi, e può fare affidamento su uomini di maggior esperienza, come Muller, che ha vinto questo trofeo già due volte.

PSG-Bayern Monaco: le ultime sulle formazioni

Pochettino deve fare i conti con alcuni problemi in difesa: Diallo e Marquinhos sono acciaccati. A loro si aggiungono i lungodegenti Bernat e Florenzi, oltre a Icardi che accusa problemi muscolari. In campo dovrebbe andare il 4-2-3-1 con Navas in porta; Kherer e Bakker dovrebbero essere gli esterni di difesa, con Pereira e Kimpembé in difesa; a centrocampo, la coppia di mediani dovrebbe essere composta da Gueyé e Paredes, mentre dietro a Mbappé dovrebbero giostrare Draxler, Neymar e Di Maria.

Modulo speculare per il Bayern Monaco, che deve rinunciare a parecchi interpreti. L’assenza più pesante è sicuramente quella di Lewandowski, infortunato al ginocchio destro, che solo oggi ha ripreso a correre. A centrocampo manca ancora Tolisso, che rientrerà a metà maggio. In panchina potrebbe pesare l’assenza di alternative come Douglas Costa e Marc Roca, entrambi alle prese con problemi fisici. L’undici titolare dovrebbe prevedere Neuer in porta; Pavard e Davies sulle fasce, con Boateng e Alaba al centro; in mediana giocheranno Kimmich e Goretzka, con Choupo-Moting, unico attaccante, che avrà il supporto di Coman, Muller e Sané.

PSG-Bayern Monaco: probabili formazioni

PSG (4-2-3-1): Navas; Kherer, Danilo Pereira, Kimpembe, Bakker; Gueye, Paredes; Di Maria, Neymar, Draxler; Mbappé. Allenatore: Pochettino.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Musiala; Sané, Müller, Coman; Choupo-Moting. Allenatore: Flick

Dove vedere PSG-Bayern Monaco in diretta tv e streaming

PSG-Bayern Monaco, gara valevole per i quarti di ritorno della Champions League, sarà trasmessa domani sera, a partire dalle 20:45, dal canale Sky Sport Uno e da Sky Sport, canale 252. Lo streaming sarà messo a disposizione, per tutti gli abbonati, attraverso l’app Nowtv.

PSG-Bayern Monaco: precedenti e statistiche

I precedenti sorridono al PSG, che nei 10 incontri disputati in Champions ha vinto sei volte e perso quattro. L’assenza di pareggi nei confronti diretti dovrebbe lasciare abbastanza aperta la contesa. Quando il Bayern ha perso una delle due sfide in casa, però, negli ultimi dieci anni, è passato una sola volta (0-2 contro l’Arsenal nel 2013).

