Pronostico Roma-Vitesse, 17-03-2022, ritorno ottavi UEFA Europa Conference League

La Roma di Mourinho vuole confermare in campo internazionale i recenti progressi.

La banda giallorossa ospita gli olandesi del Vitesse di Arnhem allenati dal tedesco Thomas Letsch per il return match degli ottavi di finale della UEFA Europa Conference League.

Giovedì 17-03-2022, ore 21, Stadio Olimpico di Roma.

I giallorossi, come anticipato, cercano conferme ad un periodo abbastanza positivo, reduci da 6 gare utili di fila.

Oltre che a difendere il seppur lieve vantaggio dell’andata, con lo 0-1 sancito da Sergio Oliveira, grande protagonista del match – praticamente ha fatto tutto lui, segnando e facendosi espellere.

Pronostico e migliori quote Roma-Vitesse.

Come pronostico parrebbe scontato.

La differenza tecnica fra le due formazioni sembra notevole.

E il seppur leggero vantaggio della gara di andata pare avere il suo peso.

I bookmakers non hanno molti dubbi, segno 1 a 1.55 di “Bwin”, il segno 2 addirittura quotato a 6 da “Sisal.it”.

NG a 2.03, abbinato al segno 1 fa salire la quota a 2.70, quote Stanleybet.

Probabili formazioni Roma-Vitesse.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Ibanez, Smalling, Kumbulla, Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Zalewski, Zaniolo, Mkhitaryan, Abraham. All. Mourinho

Vitesse (3-5-2): Houwen, Bazoer, Doekhi, Rasmussen, Dasa, Tronstad, Domgjoni, Wittek, Gboho, Grbic, Openda. All. Letsch

Precedenti e statistiche Roma-Vitesse.

Prima sfida italiana fra le due formazioni, giacché all’andata era stata la prima sfida in assoluto fra le due formazioni.

Giallorossi che vanno in doppia cifra, sarà cioè la sfida numero 10 contro formazioni olandesi, 4 vittorie giallorosse, 3 pari, 2 sconfitte.

Particolare però la tradizione casalinga contro olandesi per la Roma, vincente una sola volta su 4 precedenti, per il resto 3 pari.

Peraltro tutti e 3 per 1-1, due dei quali contro l’Ajax e uno contro il Feyenoord.

Unica vittoria giallorossa contro formazioni olandesi proprio nel primo precedente, il 12 Novembre 1969, in Coppa delle Coppe, 1-0 contro il PSV, firmato da Fabio Capello su rigore a 3 minuti dal 90′.

Vitesse che dal canto suo non ha una gran tradizione contro formazioni italiane, 7 precedenti e una sola vittoria, per il resto 3 sconfitte e altrettanti pareggi.

In particolare in 3 trasferte in Italia 0 vittorie, 2 pari e una sconfitta.

Ultima trasferta in Italia per il Vitesse proprio all’Olimpico e in Europa League, ma contro la Lazio, nel 2017 Linssen aveva illuso gli olandesi, raggiunti poi da Luis Alberto per l’1-1 finale.

