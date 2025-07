Pronostico PSG – Real Madrid: semifinale Mondiale per Club

Il Mondiale per Club 2025 ci regala una semifinale da sogno: Paris Saint-Germain e Real Madrid si affronteranno mercoledì 9 luglio alle 21:00 italiane al MetLife Stadium di New Jersey, per contendersi un posto nella finalissima contro il Chelsea.

Entrambe le squadre hanno superato due club tedeschi ai quarti di finale: il Real Madrid ha avuto la meglio su un coriaceo Borussia Dortmund per 3-2, mentre il PSG ha impressionato battendo 2-0 il Bayern Monaco, nonostante le espulsioni di Willian Pacho e Lucas Hernandez.

Il PSG, in particolare, ha mostrato un rendimento mostruoso nella competizione. Dopo il passo falso contro il Botafogo nella fase a gironi, i parigini hanno inanellato tre vittorie consecutive, tutte con clean sheet. In semifinale, cercheranno di replicare l’incredibile prestazione vista all’esordio contro un’altra squadra madrilena, quando strapazzarono l’Atletico per 4-0.

Con 164 gol segnati stagionali tra tutte le competizioni, la squadra di Luis Enrique è una macchina da guerra offensiva. L’allenatore spagnolo ha già vinto il Mondiale per Club nel 2015 con il Barcellona, e punta ora a ripetersi dieci anni dopo con il club parigino.

Ma davanti ci sarà un Real Madrid affamato di rivincita. I blancos, che hanno spesso dominato il PSG nelle notti di Champions League, non hanno dimenticato l’epica rimonta del 2022, quando da sotto 2-0 eliminarono i parigini agli ottavi di finale. Oggi si ritrovano su un palcoscenico mondiale, con il talento di Mbappé, Vinicius, Bellingham e Rodrygo pronto a brillare.

Il Real arriva a questa semifinale forte del successo sul Dortmund firmato Garcias, Gonzalo e Fran, e nonostante il brivido finale con rigore e rosso a Dean Huijsen, ha dimostrato solidità e carattere.

Il PSG parte favorito, ma il Real Madrid ha l’esperienza e il DNA delle grandi serate. Sarà una sfida ad alta tensione, con Mbappé pronto ad affrontare il suo possibile futuro club, e Courtois decisivo come sempre tra i pali.

Il nuovo corso targato Xabi Alonso è iniziato nel segno della continuità. Dopo l’addio di Carlo Ancelotti, il Real Madrid ha mantenuto intatta la sua fame di vittorie e si presenta imbattuto alla semifinale del Mondiale per Club 2025, pronto ad affrontare il Paris Saint-Germain in una delle sfide più attese dell’anno.

I Blancos hanno iniziato il torneo con un pareggio poco brillante contro l’Al Hilal nella prima giornata, ma si sono subito riscattati con vittorie convincenti su Pachuca e Red Bull Salisburgo, che hanno permesso al club spagnolo di chiudere al primo posto il girone, pur finendo nel lato più complicato del tabellone.

Lì, il Real ha eliminato prima la Juventus e poi il Borussia Dortmund, anche se la gara contro i tedeschi ha riservato brividi fino all’ultimo secondo. Sabato, nei quarti, sembrava tutto sotto controllo: 2-0 fino al 90′, poi il finale thriller.

Dopo il momentaneo 2-1 di Beier, Mbappé ha risposto con una splendida rovesciata per il 3-1. Ma nel recupero, il fallo da rigore e conseguente espulsione di Dean Huijsen hanno riaperto i giochi: Guirassy ha segnato il 3-2 dal dischetto e al 99’ è servito un intervento prodigioso di Courtois su Sabitzer per evitare i tempi supplementari.

Probabili Formazioni di PSG – Real Madrid:

Luis Enrique dovrà rinunciare a Willian Pacho e Lucas Hernandez, entrambi espulsi nel finale contro il Bayern Monaco. Al loro posto, spazio al giovane Lucas Beraldo, chiamato a un compito delicato al centro della retroguardia insieme a Marquinhos.

Dubbi anche per Ousmane Dembélé, reduce da un infortunio che lo ha limitato alle sole apparizioni dalla panchina nella fase a eliminazione diretta. Occhi puntati su Achraf Hakimi, ex Real Madrid, che sta vivendo un torneo da protagonista assoluto: ha segnato o fornito assist nelle ultime tre gare di fila, compreso l’assist nel 2-0 inflitto al Bayern.

Anche il Real Madrid di Xabi Alonso sarà privo di un difensore centrale: Dean Huijsen è stato espulso nei minuti finali del quarto di finale contro il Borussia Dortmund, compromettendo l’equilibrio nel pacchetto arretrato.

Con Militao ancora a mezzo servizio dopo l’infortunio al ginocchio, il tecnico spagnolo potrebbe affidarsi a Raul Asencio, che non gioca titolare dalla gara contro il Pachuca, quando fu espulso dopo appena 10 minuti.

A centrocampo e in attacco, invece, c’è abbondanza: Mbappé, Rodrygo, Brahim Diaz pronti dalla panchina, mentre il protagonista assoluto è Gonzalo Garcia, autentica rivelazione del torneo con 4 gol all’attivo.

Paris Saint-Germain (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz; Barcola, Doue, Kvaratskhelia

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Asencio, Fran Garcia; Tchouameni, Bellingham, Valverde; Arda Guler, Gonzalo Garcia, Vinicius Junior

Pronostico PSG – Real Madrid:

Il PSG arriva da favorito e con un attacco da urlo, ma il Real Madrid ha dimostrato carattere, compattezza e una rosa piena di qualità. La semifinale promette spettacolo puro, con stelle come Mbappé, Vinicius, Rodrygo, Bellingham e Courtois pronte a decidere la partita.

Per Xabi Alonso sarà una prova del nove contro la squadra più prolifica della stagione, capace di travolgere Inter e Bayern con goleade. Il Real dovrà essere perfetto, soprattutto in difesa, per cercare l’accesso alla finale del Club World Cup 2025.

Ecco due consigli di scommessa mirati e ben ponderati, con un occhio alle statistiche e al momento di forma:

1. Entrambe le squadre segnano + Over 2.5 gol (Quota: 1.95)

Motivazione: Real Madrid e PSG hanno attacchi devastanti ma difese vulnerabili, come dimostrato dai loro ultimi impegni. I Blancos hanno concesso due reti al Borussia Dortmund nei quarti, mentre il PSG ha vinto 2-0 sul Bayern pur giocando in 9. Le stelle offensive sono tante: Mbappé, Vinicius, Bellingham, Dembélé, e sarà difficile tenere il punteggio basso.

Statistiche utili:

Il Real ha segnato almeno 2 gol in 4 delle ultime 5 partite ufficiali.

Il PSG ha subito almeno una rete in 6 delle ultime 8 gare contro avversari di pari livello.

2. Marcatori: Kylian Mbappé in gol (Quota: 2.25)

Motivazione: Dopo l’acrobazia spettacolare contro il Dortmund, Mbappé sembra in piena forma e ha dedicato il gol a Diogo Jota. Il fuoriclasse francese è motivato e leader tecnico del PSG, con la possibilità di incidere in una sfida che conta. I Blancos soffrono molto i tagli in profondità, e l’ex Monaco ha già segnato 4 volte nel torneo.

Alternativa interessante: Jude Bellingham marcatore o assist (Quota: 2.80)

Il match tra PSG e Real Madrid è molto più di una semifinale: è uno scontro tra filosofie di gioco e organici da sogno. Per chi vuole puntare, la combo Gol + Over 2.5 e un marcatore come Mbappé possono rappresentare ottime scelte in termini di rendimento e probabilità. Occhio ai colpi di scena e… ai supplementari!