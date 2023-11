Pronostico Juventus-Inter, 25-11-2023, 13° turno di campionato.

Pronostico Juventus-Inter, match valido per la 13° giornata di Serie A, domenica 25 novembre ore 20:45

La Juventus in questo primo quarto di campionato ha dimostrato di poter tornare ad attingere da un gruppo solido e compatto. I bianconeri sono attualmente la seconda forza del campionato subito dietro l’Inter con 29 punti totalizzati in 12 match, media che se dovesse essere aggiornata in maniera positiva anche nel prossimo derby d’Italia contro i nerazzurri potrebbe iscrivere in maniera definitiva la squadra di Max Allegri al registro di pretendenti allo scudetto 2023/2024.

L’Inter, invece, vuole assolutamente continuare a viaggiare ad alti ritmi in campionato e punta ad espugnare uno Juventus Stadium che poche volte nel corso degli anni si è dimostrato essere un terreno fertile per i nerazzurri. La società meneghina quest’anno ha dichiarato il proprio obiettivo fin dal primo minuto, ovvero quello di cucire la seconda stella sulla propria maglia, per farlo però servirà dimostrare la propria superiorità su qualsiasi campo, cosa che almeno fin qui sta ampiamente riuscendo al gruppo di Inzaghi.



Entrambe le parti arriveranno al prossimo match con la voglia di giocarsi tutte le proprie carte per riuscire a portare a casa una vittoria che nonostante non sia fondamentale ai fini del titolo, potrebbe essere determinante nello sconvolgere gli equilibri del campionato.

Pronostico e migliori quote di Juventus-Inter:

Le prove offerte fin qui in queste prime dodici giornate di campionato delle due squadre lasciano presagire un copione tattico, lasciato in balia della manovra nerazzurra, con la Juventus che cercherà di sfruttare la fisicità di Kean e le scorribande di Chiesa per cercar di venir fuori dalla morsa interista.



Nonostante i pochissimi successi ottenuti in precedenza dei nerazzurri allo Juventus Stadium, dove nell’ultimo decennio sono riusciti a vincere solamente in 2 occasioni nelle 15 trasferte torinesi, i Bookmakers sembra avere le idee chiare sul fatto che l’Inter abbia maggior possibilità di portare a casa il risultato, con la quota del 2 ferma a 2.25 per i principali siti di scommesse. Mentre si innalzano le quote del X con Bet365 e Sisal che arrivano a 3.25. Così come anche un probabile successo Juventino addirittura registrato a 3.40 da Bet365.

Molto gettonata, invece, la quota del Gol, oscillante fin qui da 1.75 a 1.80, in una gara che potrebbe rilevarsi realizzativa da entrambe le fasi. Più scettica, invece, la quota dell’Over, la quale è registrata a più di 2.05 da Goldbet, di fatto l’estenuante ricerca del possesso palla nerazzurro e la grande solidità della difesa juventina potrebbero indurre a non far andare il risultato oltre le due reti.

Precedenti e Statistiche Juventus-Inter:

Come accennato l’Inter mira a sfatare il tabù di solamente due successi ottenuti nell’ultimo decennio allo Juventus Stadium, le uniche due vittorie nerazzurre risalgono una all’era Stramaccioni con un netto 1-3 sancito dalla doppietta di Milito e gol di Palacio, l’altra molto più recente nell’aprile del 2022 grazie al rigore trasformato da Calhanoglu.



Dall’altra parte la Juventus, oltre a poter far leva sul fortino casalingo, può contare anche sulle ultime prestazioni offerte tra casa e trasferta contro i nerazzurri, le quali recitano un parziale di 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte negli ultimi 3 anni di testa a testa.

Juventus-Inter le probabili formazioni:

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Rabiot, Miretti, Kostic; Chiesa, Kean. All. Allegri

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi