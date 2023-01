Pronostico Inter-Napoli, 04-01-2023, 16^ giornata Serie A

Pronostico e migliori quote di Inter Napoli, posticipo serale della 16^ giornata di Serie A, Mercoledì 4 Gennaio ore 20:45

Dopo il precoce stop per la rassegna iridata di Qatar 2022, la Serie A ricomincia e lo fà decisamente a trazione anteriore.

Nel 1° turno di campionato italiano del 2023, subito una super sfida, una delle grandi classiche del calcio italiano.

Mercoledì 04-01-2023, ore 20:45, a San Siro, Inter-Napoli è il big match che chiude la 16^ giornata di Serie A.

I nerazzurri di Simone Inzaghi per iniziare l’anno nuovo con una marcia in più, quella che serve per ritrovare fiducia in sé stessi e le motivazioni giuste per recuperare la zona Champions persa prima della sosta.

I partenopei del grande ex Luciano Spalletti per provare a proseguire il loro trend di dominio-son reduci da 11 vittorie di fila in campionato ! – , e con la enorme possibilità di ottenere il titolo di Campioni d’Inverno con ben 3 turni di anticipo.

Come finirà ?

Pronostico e migliori quote Inter-Napoli.

Come si conviene ad un big match, si tratta di un pronostico decisamente complicato.

I nerazzurri possono essere considerati favoriti sul piano statistico, con il largo distacco nei precedenti a San Siro, e con le 4 vittorie casalinghe di fila contro i partenopei.

Inter che come detto ha molta fretta di recuperare la zona Champions. Sospinta anche dal redivivo Lautaro, tornato alla ribalta con il titolo Mondiale con l’Argentina, e con uno speciale feeling per i partenopei, ai quali ha già fatto 4 gol.

Partenopei che, come detto, invece, possono tentare una ulteriore volata scudetto, strizzando l’occhio al titolo di Campioni di Inverno, che potrebbe arrivare con un successo nella San Siro nerazzurra che manca da più di 5 anni.

Sarà probabilmente una battaglia senza esclusione di colpi, suggeriamo la combo GG+Ov2.5 a 1.88 con Stanleybet.

Per la cronaca, i bookmakers danno i nerazzurri per favoriti, quota massima per il segno 1 il 2.4 di Snai, che fornisce anche la quota massima per il 2, il 3.1, segno X a 3.48 con Betclic.

Probabili formazioni Inter-Napoli.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lukaku. All. S. Inzaghi

Ballottaggi: Lukaku-Lautaro 55%-45%

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Ballottaggi: Rrahmani/Ostigard-J.Jesus 55%-45%, Olivera-Mario Rui 55%-45%, Anguissa-Ndombele 55%-45%,

Precedenti e statistiche Inter-Napoli.

E’ una sfida da cifra tonda, la numero 80 a San Siro in Serie A fra le due squadre. Bilancio fortemente pendente a favore interista, 53 vittorie, contro le sole 9 partenopee e 17 pareggi.

Inter come detto reduce da 4 vittorie di fila in casa contro il Napoli in Serie A.

Spettacolare l’ultimo precedente, Domenica 21 Novembre 2021, 3-2 pirotecnico con vantaggio ospite con gol strepitoso di Zielinski, Calhanoglu su rigore, Perisic e gran diagonale di Lautaro a completar la rimonta, insidiata dal gol definitivo di Mertens.

Napoli che non vince nella San Siro interista da quasi 6 anni, il 30 Aprile 2017, i partenopei di Sarri espugnarono il campo dell’Inter di Pioli con rete di Callejon, 0-1.