Pronostico Inter-Milan, 19-04-2022, ritorno semifinale Coppa Italia

Il calcio italiano non si ferma.

Dopo un appassionante weekend pasquale lungo, Martedì 19-04-2022 si riparte con la Coppa Italia.

Semifinali di ritorno che cominciano con l’ennesimo Derby della Madonnina, la quarta e ultima stracittadina milanese della stagione.

Inter-Milan, derby ‘casa nerazzurra’ che deciderà quale delle due meneghine andrà in Finale.

Due squadre entrambe in un buono stato di forma, e già in lotta in campionato per la sempre più appassionante corsa scudetto.

I nerazzurri di Simone Inzaghi son rientrati in corsa con l’importantissima quanto sofferta e immeritata vittoria in casa della Juventus.

I rossoneri di Stefano Pioli, dopo due 0-0 consecutivi contro Bologna e Torino, hanno vinto col Genoa nell’ultimo turno mantenendo viva la sfida.

Come finirà ?

Pronostico e migliori quote Inter-Milan.

Ancora una volta un pronostico complicato.

Come detto entrambe sono abbastanza in forma in questo momento.

Tuttavia i nerazzurri sono da considerarsi tutto sommato favoriti, dato il maggiore tasso tecnico e dato un entusiasmo ritrovato dopo una serie sterminata di pareggi.

Concordano i bookmakers, con il segno 1 dato a 2.15 come quota massima, da “Marathon Bet”, mentre il segno 2 a 3.75 con Snai.

Tuttavia i Derby, come si dice molto banalmente, sono sempre delle sfide a parte.

E lo abbiam visto ad esempio nel return match di campionato, dominato per più di un’ora dai nerazzurri ma vinto dai rossoneri nel rush finale.

Possiamo attenderci quindi nuovamente una sfida molto combattuta, oltre che decisamente più aperta della gara di andata, uno scialbo pari senza gol al termine di un match molto bloccato e con poche occasioni da ambo le parti.

Possibile un pari con gol, con conseguente approdo ai supplementari.

X + GG ben quotato, 7.60, pari con Over, indipentemente che sia a 2.5 o 3.5, addirittura paga 13 volte la posta, quote “Stanleybet”.

Probabili formazioni Inter-Milan.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Kessié, Leao; Giroud. All. Pioli

Precedenti e statistiche Inter-Milan.

302 le sfide ufficiali, 108 vittorie nerazzurre, 114 rossonere, 80 pareggi tondi tondi.

26 i precedenti in Coppa Italia, anche qui vantaggio rossonero, con 10 vittorie tonde tonde, 8 per l’Inter, altrettanti i pareggi.

All’andata, come anticipato, pari senza gol al termine di un match bruttino.

In stagione, finora, 2 pareggi e una vittoria rossonera.

All’andata di campionato pari 1-1, con vantaggio nerazzurro con rigore realizzato dall’ex Calhanoglu – 1° gol in un derby per lui, da milanista non aveva mai segnato nella stracittadina – e poi autorete di De Vrij, tutto in 17 minuti.

Nel ritorno di campionato, match casa Inter, vittoria rossonera 1-2 con fulminea doppietta di Giroud, tremendo uno-due fra il 75′ e il 78′, dopo un’ora di dominio Inter con vantaggio Perisic al 35′.