Pronostico Inter-Milan, 18-01-2023, Supercoppa Italiana 2023

Pronostico Inter-Milan, Supercoppa Italiana 2023, Mercoledì 18 Gennaio ore 20

Questo Gennaio 2023 è un vero portento per il calcio italiano: mai il primo mese dell’anno era stato così ricco di partite del nostro calcio come lo sarà questo, ben 59 match, con 22 giorni su 31 dell’intero mese con almeno un match nostrano !

Insomma, un autentico paradiso per tutti noi grandi appassionati.

E ad infiammare queste grandissime serate di calcio italiano ci si mette la sfida che decide il primo trofeo della stagione calcistica nostrana.

Il Derby della Madonnina Inter-Milan assegna la Supercoppa Italiana 2023.

Si gioca Mercoledì 18-01-2023, al “King Fahd International stadium” di Riyad, capitale dell’Arabia Saudita, fischio d’inizio previsto per le ore 20.

I nerazzurri di Simone Inzaghi, detentori del trofeo, con tanta voglia di risalire la china, dopo un inizio di 2023 iniziato alla grande, infliggendo al Napoli capolista la prima sconfitta del suo campionato, e un proseguimento un pò in sordina, con il sofferto pari contro il Monza- che poteva vincerla – e la stentata vittoria sul Verona.

In mezzo la altrettanto sudata qualificazione ai quarti di Coppa Italia, superando agli ottavi un volitivo Parma solo dopo i tempi supplementari.

I rossoneri Campioni d’Italia in carica non son messi troppo meglio: son ripartiti con il piede sull’acceleratore, con la bella quanto svalutata vittoria di Salerno, per poi incappare nella clamorosa eliminazone dalla Coppa Italia, contro il Torino a San Siro dopo i supplementari.

E poi un’altra gara di calvario, la faticosa rimonta di Lecce.

Come finirà ?

Pronostico e migliori quote Inter-Milan.

Non è un pronostico semplice o lineare.

Il primo trofeo della stagione calcistica italiana si gioca fra le due squadre forse più diverse.

Un Milan formazione molto equilibrata e capace di recuperare le partite come accaduto a Lecce, contro una Inter che dimostra sempre di aver bisogno di controllare le sfide dall’inizio per riuscire a portarsele a casa.

In campionato si è evidenziato il maggior equilibrio tattico dei campioni d’Italia, con la sfida di andata vinta 3-2 dai rossoneri grazie a un Super Leao, autore di una doppietta, con l’Inter che, di contro, non riuscì a mantenere il vantaggio sancito da Marcelo Brozovic.

Ci sono tuttavia le premesse per vedere una partita ricca di occasioni da gol, con pochi tatticismi e tanti rovesciamenti di fronte.

Quote Stanleybet: GG a 1.62, Ov3.5 a 2.80, pari + Ov3.5 a quota 11

Probabili formazioni Inter-Milan.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Precedenti e statistiche Inter-Milan.

Sarà il derby della Madonnina numero 305, il bilancio attuale è 109 vittorie interiste, 115 successi rossoneri, 80 tondi tondi i pareggi.

All’andata di campionato come detto vittoria rossonera lo scorso 3 Settembre 2022 rimonta rossonera dopo il vantaggio interista di Brozovic affidata alla doppietta di Leao e a Giroud, Dzeko poi alleggerì il passivo.

Nerazzurri in cerca della rivincita, e non solo per la gara appena descritta: nell’unico precedente in Supercoppa, nel 2011 a Pechino, con l’Inter anche allora detentrice del trofeo, vittoria milanista 2-1, sempre in rimonta, con l’ex di turno Ibrahimovic e Boateng, dopo l’iniziale vantaggio nerazzurro con Snejder.