Pronostico Inter-Milan, 05-02-2022, 24^ giornata Serie A

La Serie A riparte dopo la sosta per i vari impegni delle nazionali, e lo fa subito con i fuochi d’artificio.

Alle ore 18 di Sabato 05-02-2022 è subito scontro al vertice nonché grande classica del calcio italiano: il Derby della Madonnina Inter-Milan.

I nerazzurri di Simone Inzaghi in cima alla classifica contro i rossoneri di Stefano Pioli che seguono 4 punti e 2 posizioni dopo.

Derby milanese valevole come casa Inter.

I nerazzurri, forti del primato, dei punti di vantaggio e per giunta con una partita in meno, vogliono una vittoria per l’allungo in classifica, per una ulteriore mini-fuga scudetto.

I rossoneri per ritrovare fiducia dopo 2 partite consecutive senza vittorie, entrambe a San Siro, contro Spezia e Juventus.

Pronostico e migliori quote Inter-Milan.

Pronostico particolare da formulare.

I nerazzurri sembrano più in forma specie sul piano mentale. Anche se c’è da considerare lo stato di salute in cui arriveranno i sudamericani Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, impegnati nelle qualificazioni mondiali nei giorni precedenti.

Rossoneri che, come anticipato, avranno voglia di rivalsa, cercando una vittoria che in campionato manca dal 9 Gennaio, 0-3 a Venezia.

Non c’è dubbio sul fatto che i nerazzurri siano abbastanza favoriti.

La quota massima per il segno 1 è l’1.85 di “Eurobet”, per il segno 2 abbiamo addirittura il 4.5 di “Snai”.

Conviene puntare su una vittoria nerazzurra seppur con poco scarto: l’X con handicap di un gol in favore dei rossoneri quotato a 3.62 da “Stanleybet”.

Probabili formazioni Inter-Milan.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All.: Inzaghi.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud. All.: Pioli.

Precedenti e statistiche Inter-Milan.

Sarà cifra tonda: Derby milanese ufficiale numero 230, contando tutte le competizioni, bilancio totale che parla di 84 vittorie interiste, 77 vittorie rossonere, 68 pareggi.

In Serie A 175 precedenti, 67 vittorie interiste, 52 vittorie milaniste, 56 pareggi.

All’andata successe di tutto: 1-1 con il rigore realizzato dal grande ex di turno Calhanoglu – al suo 1° gol in un derby milanese, con la maglia del Milan non ne aveva mai fatti – e l’autorete di De Vrij, tutto nel giro di pochi minuti.

Poi un altro rigore per i nerazzurri, con grande intervento di Tatarusanu su Lautaro, e tantissime occasioni da ambo le parti.

Lo scorso anno, Ottobre 2020, Derby Casa Inter in Serie A vinto 2-1 dai rossoneri con grande doppietta dell’ex Ibrahimovic e gol di Lukaku.

Nerazzurri che non vincono un derby ‘casalingo’ di campionato dal 9 Febbraio 2020, strepitosa rimonta dell’Inter di Antonio Conte sul Milan di Pioli, che si era portato sullo 0-2 a fine primo tempo con Rebic e Ibra.

Nella ripresa super rimonta interista con reti di Brozovic, Vecino, De Vrij e Lukaku in pieno recupero.

Migliori Bookmakers AAMS