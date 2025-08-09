Pronostico Manchester United-Fiorentina: big match amichevole in terra inglese

La Fiorentina di Stefano Pioli prosegue il proprio tour di amichevoli in Inghilterra con un test di lusso contro il Manchester United che è anche l’ultimo appuntamento di rilievo prima dell’inizio ufficiale della stagione.

Dopo aver affrontato Leicester e Nottingham Forest rimediando una sconfitta e un pareggio, la squadra di Stefano Pioli si prepara ad affrontare i Red Devils in una sfida che servirà a valutare la condizione fisica e tattica a pochi giorni dall’esordio in Serie A, previsto per il 24 agosto contro il Cagliari.

Allo stesso tempo, per la formazione di Rúben Amorim sarà un’ulteriore occasione per consolidare il proprio gioco prima della partenza della Premier League.

Analisi e pronostico di Manchester United-Fiorentina

Il Manchester United arriva a questo test con quattro risultati utili consecutivi: due vittorie e due pareggi, otto gol realizzati e quattro subiti. Il recente 2-2 contro l’Everton ha messo in evidenza qualche disattenzione difensiva, ma la squadra ha mostrato una buona fluidità offensiva e una condizione generale in crescita.

La Fiorentina, invece, ha avuto un precampionato più altalenante: due vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime quattro partite. I viola hanno segnato cinque gol e subiti due, dimostrando solidità dietro ma qualche difficoltà nel concretizzare, come visto nello 0-0 col Nottingham Forest.

Alla luce delle statistiche e del fattore campo, il pronostico classico vede favorito il Manchester United, con l’Over 2.5 come opzione interessante.

Over 2.5 : quota 1.57

: quota 1.57 1 fisso: quota 1.62

Pronostico speciale e giocate alternative

Per chi cerca opzioni più mirate, una combo 1X + Goal potrebbe rivelarsi una scelta equilibrata, considerando la capacità offensiva di entrambe le squadre. Interessante anche il Multigoal 3-5, puntando su un match vivace, e l’1 primo tempo, ipotizzando un avvio forte dei padroni di casa. Da monitorare anche l’Over 0.5 della Fiorentina nel secondo tempo, vista la buona tenuta fisica.

1X + Goal : quota 1.72

: quota 1.72 Multigoal 3-5 : quota 1.87

: quota 1.87 1 primo tempo : quota 2.15

: quota 2.15 Tempo 1 – Over 0.5 squadra 2: quota 2.30

Risultato esatto consigliato

Il risultato esatto più coerente con lo scenario previsto è il 3-1 per il Manchester United. Gli inglesi hanno una settimana di preparazione in più e giocheranno davanti al proprio pubblico, fattori che potrebbero incidere sul punteggio finale.

Risultato esatto 3-1: quota 11.00

Probabili formazioni Manchester United-Fiorentina

Manchester United (3-4-2-1): Bayindir; De Ligt, Maguire, Heaven; Dalot, Fernandes, Mainoo, Dorgu; Amad, Cunha; Hojlund. All. Amorim.

Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Richardson, Fagioli, Gosens; Ndour, Fazzini; Kean. All. Pioli.

Orario e dove vedere Manchester United-Fiorentina in TV e streaming

La sfida Manchester United-Fiorentina si giocherà sabato 9 agosto con calcio d’inizio alle 13:45. Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN, visibile tramite l’app ufficiale su smart TV compatibili. In alternativa, sarà possibile seguire la partita in streaming su DAZN da smartphone, tablet e computer.