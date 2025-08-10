Pronostici Tennis Cincinnati: Partite oggi 10 Agosto

Pronostici dei match di oggi all’ATP Masters 1000 di Cincinnati e torneo WTA Femminile: oggi si giocano gli ultimi match dei 32° di finale al Masters 1000 di Cincinnati.

L’Open di Cincinnati 2025 entra nel vivo con l’ultima giornata dedicata ai 32esimi di finale, portando in campo sfide di altissimo livello sul cemento americano.

Tra i protagonisti di giornata ci sarà Luca Nardi, atteso da un impegno complicato contro il canadese Denis Shapovalov, ma anche big match che vedono protagonisti Andrey Rublev e Daniil Medvedev, entrambi favoriti sulla carta.

Alle ore 17, Jasmine Paolini parte leggermente favorita contro Maria Sakkari: l’azzurra è in ottima forma e, se riuscirà a gestire la potenza della greca, potrebbe strappare il pass per il turno successivo.

A seguire, Andrey Rublev è nettamente favorito su Tien, mentre il match tra Carlos Alcaraz e Damir Dzumhur dovrebbe essere una formalità per il numero 2 ATP, con possibile vittoria in due set rapidi.

Più equilibrata la sfida Griekspoor – Medjedovic, dove l’olandese potrebbe sfruttare meglio la superficie veloce.

In serata, Ben Shelton è favorito contro Carabelli, mentre il duello femminile Garcia – Muchova si preannuncia aperto, con leggera preferenza per la francese.

Sul campo maschile secondario, Luciano Darderi affronterà Francisco Comesana in un match molto combattuto: l’azzurro potrebbe spuntarla grazie alla maggiore continuità.

Interessante anche Mensik – Quinn, ma il match più atteso è quello di Luca Nardi contro Denis Shapovalov: il canadese parte avanti sulla carta, ma il giovane italiano ha dimostrato di poter sorprendere.

Da seguire anche Nakashima – Blockx, con l’americano favorito, e Zverev – Basavareddy, dove il tedesco dovrebbe avere vita facile.

Sul fronte femminile, Lucia Bronzetti contro Daria Kasatkina sarà una sfida in salita per l’azzurra, mentre Svitolina – Krejicikova è da considerare un match da 50 e 50, con possibile lotta al terzo set.

Pronostici di 3 big match di oggi 10 agosto a Cincinnati:

Pronostico Learner Tien – Andrey Rublev

Il russo Rublev parte nettamente favorito nel confronto con il giovane statunitense Tien. Le quote indicano una vittoria del numero 6 ATP a 1.53, contro il 2.45 in favore dell’americano. Guardando al primo set, Rublev resta avanti a 1.53, mentre il successo di Tien sale a 2.30. Per quanto riguarda un eventuale tie-break nel set inaugurale, il No è proposto a 1.24 e il Sì a 3.70. Equilibrio invece sul numero di game totali, con l’Over 22.5 a 1.85 e l’Under 22.5 a 1.91.

Pronostico Adam Walton – Daniil Medvedev

Il numero 5 del mondo Medvedev è largamente favorito contro l’australiano Walton: la vittoria del russo è data a 1.16, mentre quella del rivale si attesta a 5.00. Analizzando il primo set, il russo è a quota 1.24 e Walton a 3.50. Le probabilità di tie-break iniziale sono basse, con il No bancato a 1.19 e il Sì a 4.20. Per i game totali, l’Over 21.5 è leggermente avanti a 1.98, con l’Under 21.5 a 1.80.

Pronostico Luca Nardi – Denis Shapovalov

Match insidioso per Luca Nardi, che parte sfavorito contro il canadese Shapovalov. Il successo dell’azzurro è quotato a 3.70, mentre quello del nordamericano scende a 1.26. Limitando l’analisi al primo set, Shapovalov resta avanti a 1.33, con Nardi a 2.95. Bassa la probabilità di tie-break iniziale: No a 1.18 e Sì a 4.33. Anche in questo caso, equilibrio nei game complessivi con l’Over 21.5 a 1.85 e l’Under 21.5 a 1.91.