Pronostici Serie A 3ª giornata 2025: analisi, quote e consigli scommesse

Di Luca M. 3 minuti di lettura
La Serie A 2025-26 entra nel vivo con la 3ª giornata di campionato, che promette spettacolo, gol e sfide ad altissima intensità. Dopo la pausa per le Nazionali, il calendario propone partite che possono già rivelarsi decisive per le ambizioni delle big e per la lotta salvezza. In vetta troviamo Napoli, Inter e Milan a punteggio pieno, ma alle loro spalle la corsa è apertissima. Analizziamo nel dettaglio tutte le sfide, le quote aggiornate e i pronostici più affidabili per questo turno.

Schedina consigliata 3ª giornata

Opzione Base
  • Fiorentina Napoli X2 Doppia Chance 1.27
  • Roma Torino Multigol 2 4 1.50
  • Atalanta Lecce Under 2.5 2.15
Quota totale 4.10
Opzione Intermedia
  • Milan Bologna Gol in entrambi i tempi 1.67
  • Sassuolo Lazio Segna primo Lazio 1.73
  • Cagliari Parma 1 Draw No Bet 1.55
Quota totale 4.48
Opzione Alta Quota
  • Juventus Inter Over 1.5 1.30
  • Verona Cremonese X2 1.60
  • Pisa Udinese 1X 1.47
  • Como Genoa Pareggio 3.65
Quota totale 11.16

Quote indicative e soggette a variazioni. Gioca responsabilmente 18+. Consiglio gestione stake Base 60 percento Intermedia 30 percento Alta quota 10 percento.

Juventus-Inter: il Derby d’Italia decide le gerarchie

Il piatto forte della giornata è senza dubbio il Derby d’Italia allo Stadium. La Juventus arriva con due vittorie in altrettante gare e con la difesa meno battuta del campionato. L’Inter, reduce dal passo falso contro l’Udinese, cerca riscatto in una sfida che spesso ha regalato spettacolo e colpi di scena.

  • Quote principali: Juve vincente 2.65, pareggio 3.20, Inter 2.75
  • Dati chiave: le ultime cinque sfide a Torino hanno visto almeno due gol complessivi.
  • Consiglio scommessa: Over 1.5 a quota 1.30 per proteggersi da un risultato imprevedibile.

Fiorentina-Napoli: tradizione favorevole agli azzurri

Al Franchi va in scena un altro big match: la Fiorentina di Pioli cerca la prima vittoria stagionale contro il Napoli di Conte, che finora ha ottenuto sei punti e non ha ancora subito gol. I precedenti sorridono agli azzurri: imbattuti nelle ultime sette trasferte a Firenze.

  • Quote principali: Napoli 2.12, pareggio 3.20, Fiorentina 3.65
  • Statistiche: negli ultimi 10 confronti diretti, i partenopei hanno vinto sei volte.
  • Consiglio scommessa: Doppia chance X2 a 1.27, ottima per schedine multiple.

Milan-Bologna: San Siro pretende gol

Il Milan cerca il primo successo casalingo dopo il KO con la Cremonese. Di fronte c’è un Bologna che in Coppa Italia ha saputo sorprendere i rossoneri, ma in campionato parte sfavorito.

  • Quote principali: Milan 1.87, pareggio 3.65, Bologna 3.95
  • Focus statistico: il Milan è secondo per Expected Goals (3.8) e primo per tiri totali insieme alla Juventus (38).
  • Consiglio scommessa: Gol in entrambi i tempi a quota 1.67 per un match che promette emozioni.

Atalanta-Lecce: la Dea cerca la prima vittoria

Dopo due pareggi contro Pisa e Parma, la nuova Atalanta di Juric vuole sbloccarsi contro un Lecce ancora a secco di gol. Juric punta forte sul rientro di Lookman per ritrovare brillantezza offensiva.

  • Quote principali: Atalanta 1.43, pareggio 4.40, Lecce 7.50
  • Statistiche: negli ultimi sette confronti a Bergamo, solo due volte la Dea ha vinto con più di due reti di scarto.
  • Consiglio scommessa: Under 2.5 a 2.15, interessante per chi cerca valore.

Roma-Torino: Giallorossi favoriti all’Olimpico

La Roma di De Rossi ha iniziato la stagione con grande entusiasmo e vuole restare a punteggio pieno. Il Torino arriva reduce dal pari interno con la Fiorentina e dovrà fare i conti con l’intensità giallorossa.

  • Quote principali: Roma 1.52, pareggio 3.75, Torino 5.10
  • Consiglio scommessa: Multigol 2-4 a 1.50, opzione prudente per coprire i risultati più probabili.

Sassuolo-Lazio: occasione biancoceleste

Il Sassuolo è ultimo a zero punti e ha mostrato evidenti problemi difensivi. La Lazio di Tudor, seconda per Expected Goals, punta a sfruttare il momento difficile dei neroverdi per tornare alla vittoria.

  • Quote principali: Lazio 2.05, pareggio 3.35, Sassuolo 3.80
  • Consiglio scommessa: Segna per primo Lazio a 1.73.

Cagliari-Parma: equilibrio totale in Sardegna

Sfida cruciale in chiave salvezza tra un Cagliari alla ricerca di punti e un Parma che ha stupito all’avvio con giovani di qualità. I rossoblù vogliono sfruttare il fattore campo.

  • Quote principali: Cagliari 2.17, pareggio 3.00, Parma 3.10
  • Consiglio scommessa: 1 Draw No Bet a 1.55, proteggendo la puntata in caso di pari.

Le altre partite della 3ª giornata di Serie A

  • Pisa-Udinese: doppia chance 1X a 1.47
  • Verona-Cremonese: X2 a 1.60, con la neopromossa che vola sulle ali dell’entusiasmo
  • Como-Genoa: quota interessante sul pareggio a 3.65.

Le migliori combinazioni per schedine multiple

Opzione sicura (quota 4.84)

  • Juventus-Inter: Multigol squadra 1 (1-2) 1.57
  • Fiorentina-Napoli: X2 a 1.27
  • Roma-Torino: 1 primo tempo 2.10

Opzione rischiosa (quota 8.24)

  • Atalanta-Lecce: parziale/finale 1/1 a 2.10
  • Sassuolo-Lazio: 2 secco a 2.10
  • Milan-Bologna: Under 2.5 a 1.87

Scommessa del giorno

  • Juventus-Inter: parziale/finale 1/X a quota 14.00.
Data & Ora Partita Pronostico Quota
13/09 • 20:45 Fiorentina – Napoli X2 Doppia Chance 1.27
14/09 • 15:00 Atalanta – Lecce Under 2.5 2.15
14/09 • 18:00 Roma – Torino Multigol 2-4 1.50
14/09 • 18:00 Sassuolo – Lazio Segna 1° Goal Lazio 1.73
14/09 • 20:45 Milan – Bologna Gol in Entrambi i Tempi 1.67
15/09 • 18:30 Juventus – Inter Over 1.5 1.30
15/09 • 18:30 Cagliari – Parma 1 Draw No Bet 1.55
15/09 • 20:45 Verona – Cremonese X2 Doppia Chance 1.60
15/09 • 20:45 Pisa – Udinese 1X Doppia Chance 1.47
15/09 • 20:45 Como – Genoa Pareggio 3.65

