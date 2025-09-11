Pronostici Serie A 3ª giornata 2025: analisi, quote e consigli scommesse

La Serie A 2025-26 entra nel vivo con la 3ª giornata di campionato, che promette spettacolo, gol e sfide ad altissima intensità. Dopo la pausa per le Nazionali, il calendario propone partite che possono già rivelarsi decisive per le ambizioni delle big e per la lotta salvezza. In vetta troviamo Napoli, Inter e Milan a punteggio pieno, ma alle loro spalle la corsa è apertissima. Analizziamo nel dettaglio tutte le sfide, le quote aggiornate e i pronostici più affidabili per questo turno.
Schedina consigliata 3ª giornata
- Fiorentina Napoli X2 Doppia Chance 1.27
- Roma Torino Multigol 2 4 1.50
- Atalanta Lecce Under 2.5 2.15
- Milan Bologna Gol in entrambi i tempi 1.67
- Sassuolo Lazio Segna primo Lazio 1.73
- Cagliari Parma 1 Draw No Bet 1.55
- Juventus Inter Over 1.5 1.30
- Verona Cremonese X2 1.60
- Pisa Udinese 1X 1.47
- Como Genoa Pareggio 3.65
Quote indicative e soggette a variazioni. Gioca responsabilmente 18+. Consiglio gestione stake Base 60 percento Intermedia 30 percento Alta quota 10 percento.
Juventus-Inter: il Derby d’Italia decide le gerarchie
Il piatto forte della giornata è senza dubbio il Derby d’Italia allo Stadium. La Juventus arriva con due vittorie in altrettante gare e con la difesa meno battuta del campionato. L’Inter, reduce dal passo falso contro l’Udinese, cerca riscatto in una sfida che spesso ha regalato spettacolo e colpi di scena.
- Quote principali: Juve vincente 2.65, pareggio 3.20, Inter 2.75
- Dati chiave: le ultime cinque sfide a Torino hanno visto almeno due gol complessivi.
- Consiglio scommessa: Over 1.5 a quota 1.30 per proteggersi da un risultato imprevedibile.
Fiorentina-Napoli: tradizione favorevole agli azzurri
Al Franchi va in scena un altro big match: la Fiorentina di Pioli cerca la prima vittoria stagionale contro il Napoli di Conte, che finora ha ottenuto sei punti e non ha ancora subito gol. I precedenti sorridono agli azzurri: imbattuti nelle ultime sette trasferte a Firenze.
- Quote principali: Napoli 2.12, pareggio 3.20, Fiorentina 3.65
- Statistiche: negli ultimi 10 confronti diretti, i partenopei hanno vinto sei volte.
- Consiglio scommessa: Doppia chance X2 a 1.27, ottima per schedine multiple.
Milan-Bologna: San Siro pretende gol
Il Milan cerca il primo successo casalingo dopo il KO con la Cremonese. Di fronte c’è un Bologna che in Coppa Italia ha saputo sorprendere i rossoneri, ma in campionato parte sfavorito.
- Quote principali: Milan 1.87, pareggio 3.65, Bologna 3.95
- Focus statistico: il Milan è secondo per Expected Goals (3.8) e primo per tiri totali insieme alla Juventus (38).
- Consiglio scommessa: Gol in entrambi i tempi a quota 1.67 per un match che promette emozioni.
Atalanta-Lecce: la Dea cerca la prima vittoria
Dopo due pareggi contro Pisa e Parma, la nuova Atalanta di Juric vuole sbloccarsi contro un Lecce ancora a secco di gol. Juric punta forte sul rientro di Lookman per ritrovare brillantezza offensiva.
- Quote principali: Atalanta 1.43, pareggio 4.40, Lecce 7.50
- Statistiche: negli ultimi sette confronti a Bergamo, solo due volte la Dea ha vinto con più di due reti di scarto.
- Consiglio scommessa: Under 2.5 a 2.15, interessante per chi cerca valore.
Roma-Torino: Giallorossi favoriti all’Olimpico
La Roma di De Rossi ha iniziato la stagione con grande entusiasmo e vuole restare a punteggio pieno. Il Torino arriva reduce dal pari interno con la Fiorentina e dovrà fare i conti con l’intensità giallorossa.
- Quote principali: Roma 1.52, pareggio 3.75, Torino 5.10
- Consiglio scommessa: Multigol 2-4 a 1.50, opzione prudente per coprire i risultati più probabili.
Sassuolo-Lazio: occasione biancoceleste
Il Sassuolo è ultimo a zero punti e ha mostrato evidenti problemi difensivi. La Lazio di Tudor, seconda per Expected Goals, punta a sfruttare il momento difficile dei neroverdi per tornare alla vittoria.
- Quote principali: Lazio 2.05, pareggio 3.35, Sassuolo 3.80
- Consiglio scommessa: Segna per primo Lazio a 1.73.
Cagliari-Parma: equilibrio totale in Sardegna
Sfida cruciale in chiave salvezza tra un Cagliari alla ricerca di punti e un Parma che ha stupito all’avvio con giovani di qualità. I rossoblù vogliono sfruttare il fattore campo.
- Quote principali: Cagliari 2.17, pareggio 3.00, Parma 3.10
- Consiglio scommessa: 1 Draw No Bet a 1.55, proteggendo la puntata in caso di pari.
Le altre partite della 3ª giornata di Serie A
- Pisa-Udinese: doppia chance 1X a 1.47
- Verona-Cremonese: X2 a 1.60, con la neopromossa che vola sulle ali dell’entusiasmo
- Como-Genoa: quota interessante sul pareggio a 3.65.
Le migliori combinazioni per schedine multiple
Opzione sicura (quota 4.84)
- Juventus-Inter: Multigol squadra 1 (1-2) 1.57
- Fiorentina-Napoli: X2 a 1.27
- Roma-Torino: 1 primo tempo 2.10
Opzione rischiosa (quota 8.24)
- Atalanta-Lecce: parziale/finale 1/1 a 2.10
- Sassuolo-Lazio: 2 secco a 2.10
- Milan-Bologna: Under 2.5 a 1.87
Scommessa del giorno
- Juventus-Inter: parziale/finale 1/X a quota 14.00.
|Data & Ora
|Partita
|Pronostico
|Quota
|13/09 • 20:45
|Fiorentina – Napoli
|X2 Doppia Chance
|1.27
|14/09 • 15:00
|Atalanta – Lecce
|Under 2.5
|2.15
|14/09 • 18:00
|Roma – Torino
|Multigol 2-4
|1.50
|14/09 • 18:00
|Sassuolo – Lazio
|Segna 1° Goal Lazio
|1.73
|14/09 • 20:45
|Milan – Bologna
|Gol in Entrambi i Tempi
|1.67
|15/09 • 18:30
|Juventus – Inter
|Over 1.5
|1.30
|15/09 • 18:30
|Cagliari – Parma
|1 Draw No Bet
|1.55
|15/09 • 20:45
|Verona – Cremonese
|X2 Doppia Chance
|1.60
|15/09 • 20:45
|Pisa – Udinese
|1X Doppia Chance
|1.47
|15/09 • 20:45
|Como – Genoa
|Pareggio
|3.65