Pronostici Serie A 3ª giornata 2025: analisi, quote e consigli scommesse

La Serie A 2025-26 entra nel vivo con la 3ª giornata di campionato, che promette spettacolo, gol e sfide ad altissima intensità. Dopo la pausa per le Nazionali, il calendario propone partite che possono già rivelarsi decisive per le ambizioni delle big e per la lotta salvezza. In vetta troviamo Napoli, Inter e Milan a punteggio pieno, ma alle loro spalle la corsa è apertissima. Analizziamo nel dettaglio tutte le sfide, le quote aggiornate e i pronostici più affidabili per questo turno.

Juventus-Inter: il Derby d’Italia decide le gerarchie

Il piatto forte della giornata è senza dubbio il Derby d’Italia allo Stadium. La Juventus arriva con due vittorie in altrettante gare e con la difesa meno battuta del campionato. L’Inter, reduce dal passo falso contro l’Udinese, cerca riscatto in una sfida che spesso ha regalato spettacolo e colpi di scena.

Quote principali : Juve vincente 2.65 , pareggio 3.20 , Inter 2.75

: Juve vincente , pareggio , Inter Dati chiave : le ultime cinque sfide a Torino hanno visto almeno due gol complessivi.

: le ultime cinque sfide a Torino hanno visto almeno due gol complessivi. Consiglio scommessa: Over 1.5 a quota 1.30 per proteggersi da un risultato imprevedibile.

Fiorentina-Napoli: tradizione favorevole agli azzurri

Al Franchi va in scena un altro big match: la Fiorentina di Pioli cerca la prima vittoria stagionale contro il Napoli di Conte, che finora ha ottenuto sei punti e non ha ancora subito gol. I precedenti sorridono agli azzurri: imbattuti nelle ultime sette trasferte a Firenze.

Quote principali : Napoli 2.12 , pareggio 3.20 , Fiorentina 3.65

: Napoli , pareggio , Fiorentina Statistiche : negli ultimi 10 confronti diretti, i partenopei hanno vinto sei volte.

: negli ultimi 10 confronti diretti, i partenopei hanno vinto sei volte. Consiglio scommessa: Doppia chance X2 a 1.27, ottima per schedine multiple.

Milan-Bologna: San Siro pretende gol

Il Milan cerca il primo successo casalingo dopo il KO con la Cremonese. Di fronte c’è un Bologna che in Coppa Italia ha saputo sorprendere i rossoneri, ma in campionato parte sfavorito.

Quote principali : Milan 1.87 , pareggio 3.65 , Bologna 3.95

: Milan , pareggio , Bologna Focus statistico : il Milan è secondo per Expected Goals (3.8) e primo per tiri totali insieme alla Juventus (38).

: il Milan è secondo per Expected Goals (3.8) e primo per tiri totali insieme alla Juventus (38). Consiglio scommessa: Gol in entrambi i tempi a quota 1.67 per un match che promette emozioni.

Atalanta-Lecce: la Dea cerca la prima vittoria

Dopo due pareggi contro Pisa e Parma, la nuova Atalanta di Juric vuole sbloccarsi contro un Lecce ancora a secco di gol. Juric punta forte sul rientro di Lookman per ritrovare brillantezza offensiva.

Quote principali : Atalanta 1.43 , pareggio 4.40 , Lecce 7.50

: Atalanta , pareggio , Lecce Statistiche : negli ultimi sette confronti a Bergamo, solo due volte la Dea ha vinto con più di due reti di scarto.

: negli ultimi sette confronti a Bergamo, solo due volte la Dea ha vinto con più di due reti di scarto. Consiglio scommessa: Under 2.5 a 2.15, interessante per chi cerca valore.

Roma-Torino: Giallorossi favoriti all’Olimpico

La Roma di De Rossi ha iniziato la stagione con grande entusiasmo e vuole restare a punteggio pieno. Il Torino arriva reduce dal pari interno con la Fiorentina e dovrà fare i conti con l’intensità giallorossa.

Quote principali : Roma 1.52 , pareggio 3.75 , Torino 5.10

: Roma , pareggio , Torino Consiglio scommessa: Multigol 2-4 a 1.50, opzione prudente per coprire i risultati più probabili.

Sassuolo-Lazio: occasione biancoceleste

Il Sassuolo è ultimo a zero punti e ha mostrato evidenti problemi difensivi. La Lazio di Tudor, seconda per Expected Goals, punta a sfruttare il momento difficile dei neroverdi per tornare alla vittoria.

Quote principali : Lazio 2.05 , pareggio 3.35 , Sassuolo 3.80

: Lazio , pareggio , Sassuolo Consiglio scommessa: Segna per primo Lazio a 1.73.

Cagliari-Parma: equilibrio totale in Sardegna

Sfida cruciale in chiave salvezza tra un Cagliari alla ricerca di punti e un Parma che ha stupito all’avvio con giovani di qualità. I rossoblù vogliono sfruttare il fattore campo.

Quote principali : Cagliari 2.17 , pareggio 3.00 , Parma 3.10

: Cagliari , pareggio , Parma Consiglio scommessa: 1 Draw No Bet a 1.55, proteggendo la puntata in caso di pari.

Le altre partite della 3ª giornata di Serie A

Pisa-Udinese : doppia chance 1X a 1.47

: doppia chance a Verona-Cremonese : X2 a 1.60 , con la neopromossa che vola sulle ali dell’entusiasmo

: a , con la neopromossa che vola sulle ali dell’entusiasmo Como-Genoa: quota interessante sul pareggio a 3.65.

Le migliori combinazioni per schedine multiple

Opzione sicura (quota 4.84)

Juventus-Inter: Multigol squadra 1 (1-2) 1.57

Fiorentina-Napoli: X2 a 1.27

a Roma-Torino: 1 primo tempo 2.10

Opzione rischiosa (quota 8.24)

Atalanta-Lecce: parziale/finale 1/1 a 2.10

a Sassuolo-Lazio: 2 secco a 2.10

a Milan-Bologna: Under 2.5 a 1.87

Scommessa del giorno

Juventus-Inter: parziale/finale 1/X a quota 14.00.

