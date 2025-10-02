Pronostici Scommesse Sportive

[Pronostici] Schedina pronta 6ª giornata Serie A (3-4-5 ottobre 2025)

La sesta giornata del campionato propone sfide decisive per la corsa scudetto e per la salvezza. Si parte venerdì con Verona-Sassuolo, anticipo che apre il turno, mentre domenica sera occhi puntati sul big match Juventus-Milan. In campo anche l’Inter contro la Cremonese, il Napoli che riceve il Genoa e la Roma impegnata al Franchi contro la Fiorentina.

Tabella pronostici 6ª giornata

DataOrarioPartitaPronostico
03 ottobre 202520:45Verona-SassuoloCOMBO X2 + GG
04 ottobre 202515:00Lazio-Torino1
04 ottobre 202515:00Parma-LecceUnder 2.5
04 ottobre 202518:00Inter-CremoneseCOMBO 1 + NG
04 ottobre 202520:45Atalanta-ComoOver 2.5
05 ottobre 202512:30Udinese-CagliariGG
05 ottobre 202515:00Bologna-PisaCOMBO 1X + Under 2.5
05 ottobre 202515:00Fiorentina-Roma2
05 ottobre 202518:00Napoli-Genoa1
05 ottobre 202520:45Juventus-MilanGG

Probabili formazioni 6ª giornata Serie A 2025/2026

Verona-Sassuolo (venerdì ore 20:45)

  • VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Serdar, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban
  • SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz/Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Vranckx; Berardi, Pinamonti, Laurienté

Lazio-Torino (sabato ore 15:00)

  • LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares/Pellegrini; Basic/Belahyane, Cataldi; Cancellieri, Dia, Zaccagni; Castellanos
  • TORINO (3-4-2-1): Israel; Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Casadei, Asllani, Biraghi; Ngonge, Vlasic; Simeone

Parma-Lecce (sabato ore 15:00)

  • PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Britschgi/Lovik, Keita, Bernabé, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino
  • LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Siebert/Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha/Sala; Pierotti, Stulic/Camarda, Banda/Sottil

Inter-Cremonese (sabato ore 18:00)

  • INTER (3-5-2): Sommer/Martinez; Akanji, de Vrij/Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic/Mkhitaryan, Dimarco/Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Pio Esposito/Bonny
  • CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Bondo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria/Vardy

Atalanta-Como (sabato ore 20:45)

  • ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Musah, Djimsiti, Ahanor; Bernasconi, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Sulemana/Lookman, Samardzic; Krstovic
  • COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai/Khun, Nico Paz, Kuhn/Vojvoda; Douvikas/Morata

Udinese-Cagliari (domenica ore 12:30)

  • UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue, Kristensen, Solet, Zemura; Atta, Karlstrom, Piotrowski, Ekkelenkamp/Miller; Zaniolo/Iker Bravo, Davis
  • CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Prati, Adopo; Folorunsho; S. Esposito, Borrelli/Luvumbo

Bologna-Pisa (domenica ore 15:00)

  • BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea/Holm, Lucumì, Heggem/Vitik, Miranda/Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard/Fabbian, Rowe; Castro
  • PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni/Cuadrado; Nzola

Fiorentina-Roma (domenica ore 15:00)

  • FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini/Sohm, Gosens; Gudmundsson, Kean
  • ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka/Celik, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Ferguson/Dovbyk

Napoli-Genoa (domenica ore 18:00)

  • NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Marianucci/Beukema, Juan Jesus, Gutierrez/Spinazzola; Anguissa, Lobotka, De Bruyne/Neres; Politano, Hojlund/Lucca, McTominay
  • GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Ellertsson, Malinovskyi/Stanciu, Vitinha/Carboni; Colombo

Juventus-Milan (domenica ore 20:45)

  • JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu/Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Conceicao/Openda; David/Openda/Vlahovic
  • MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez/Leao
