[Pronostici] Schedina pronta 6ª giornata Serie A (3-4-5 ottobre 2025)

La sesta giornata del campionato propone sfide decisive per la corsa scudetto e per la salvezza. Si parte venerdì con Verona-Sassuolo, anticipo che apre il turno, mentre domenica sera occhi puntati sul big match Juventus-Milan. In campo anche l’Inter contro la Cremonese, il Napoli che riceve il Genoa e la Roma impegnata al Franchi contro la Fiorentina.
Tabella pronostici 6ª giornata
|Data
|Orario
|Partita
|Pronostico
|03 ottobre 2025
|20:45
|Verona-Sassuolo
|COMBO X2 + GG
|04 ottobre 2025
|15:00
|Lazio-Torino
|1
|04 ottobre 2025
|15:00
|Parma-Lecce
|Under 2.5
|04 ottobre 2025
|18:00
|Inter-Cremonese
|COMBO 1 + NG
|04 ottobre 2025
|20:45
|Atalanta-Como
|Over 2.5
|05 ottobre 2025
|12:30
|Udinese-Cagliari
|GG
|05 ottobre 2025
|15:00
|Bologna-Pisa
|COMBO 1X + Under 2.5
|05 ottobre 2025
|15:00
|Fiorentina-Roma
|2
|05 ottobre 2025
|18:00
|Napoli-Genoa
|1
|05 ottobre 2025
|20:45
|Juventus-Milan
|GG
Probabili formazioni 6ª giornata Serie A 2025/2026
Verona-Sassuolo (venerdì ore 20:45)
- VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Serdar, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban
- SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz/Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Vranckx; Berardi, Pinamonti, Laurienté
Lazio-Torino (sabato ore 15:00)
- LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares/Pellegrini; Basic/Belahyane, Cataldi; Cancellieri, Dia, Zaccagni; Castellanos
- TORINO (3-4-2-1): Israel; Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Casadei, Asllani, Biraghi; Ngonge, Vlasic; Simeone
Parma-Lecce (sabato ore 15:00)
- PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Britschgi/Lovik, Keita, Bernabé, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino
- LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Siebert/Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha/Sala; Pierotti, Stulic/Camarda, Banda/Sottil
Inter-Cremonese (sabato ore 18:00)
- INTER (3-5-2): Sommer/Martinez; Akanji, de Vrij/Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic/Mkhitaryan, Dimarco/Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Pio Esposito/Bonny
- CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Bondo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria/Vardy
Atalanta-Como (sabato ore 20:45)
- ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Musah, Djimsiti, Ahanor; Bernasconi, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Sulemana/Lookman, Samardzic; Krstovic
- COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai/Khun, Nico Paz, Kuhn/Vojvoda; Douvikas/Morata
Udinese-Cagliari (domenica ore 12:30)
- UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue, Kristensen, Solet, Zemura; Atta, Karlstrom, Piotrowski, Ekkelenkamp/Miller; Zaniolo/Iker Bravo, Davis
- CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Prati, Adopo; Folorunsho; S. Esposito, Borrelli/Luvumbo
Bologna-Pisa (domenica ore 15:00)
- BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea/Holm, Lucumì, Heggem/Vitik, Miranda/Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard/Fabbian, Rowe; Castro
- PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni/Cuadrado; Nzola
Fiorentina-Roma (domenica ore 15:00)
- FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini/Sohm, Gosens; Gudmundsson, Kean
- ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka/Celik, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Ferguson/Dovbyk
Napoli-Genoa (domenica ore 18:00)
- NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Marianucci/Beukema, Juan Jesus, Gutierrez/Spinazzola; Anguissa, Lobotka, De Bruyne/Neres; Politano, Hojlund/Lucca, McTominay
- GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Ellertsson, Malinovskyi/Stanciu, Vitinha/Carboni; Colombo
Juventus-Milan (domenica ore 20:45)
- JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu/Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Conceicao/Openda; David/Openda/Vlahovic
- MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez/Leao
