Pronostici Mondiale F1 2020: Favoriti per la vittoria e quote

Il Mondiale di F1 2020 è finalmente alle porte e con il Gran Premio di Austria pronto al via questa domenica 5 luglio, è giunto anche il momento dei pronostici. Chi sarà il favorito per la vittoria del mondiale piloti e costruttori e con quali quote?

Pronostici e quote del Mondiale 2020. Fonte: F1.com

Siamo ormai agli sgoccioli, l’attesa è quasi finita dopo sette mesi di astinenza dalle piste e forse proprio perchè sta terminando, è ancora più insopportabile. La tensione è alle stelle, si può sentire l’avvicinarsi del rumore familiare dei motori iniziare a scorrrere nel filo sottile dei nostri nervi, il momento della verità è giunto ed ora si vedrà chi ha fatto abbastanza e chi invece no.

Pronostici e quote del Mondiale di F1 2020

Ovviamente ci aspettiamo di vedere Lewis Hamilton portare la sua W11 all’ormai consueto titolo mondiale- il 7° della sua carriera, che lo consacrerebbe sul livello di Michael Schumacher, il pilota più vincente di tutti i tempi. Niente di nuovo, sembrerebbe, infatti il pilota è quotato a 1,45 sulla lavagna Eurobet.

Il secondo favorito dai bookmakers per la vittoria del titolo piloti è, a ragione veduta, Max Verstappen della Red Bull, con quotato a 6,50. Il giovane olandese, infatti, ha già dimostrato da subito di avere sia la stoffa che la fame agonistica di un vincente. Verstappen, inoltre, ha dato sfoggio anche di quella teatralità, di quel coraggio aggressivo a volte persino un pelino sconsiderato che dona ai campioni del mondo e durante la stagione 2019 ha anche dato prova di essere più cauto del passato e di essere ormai maturo per vestire il titolo iridato.

Non potevamo non dare uno sguardo alla Ferrari, deludente nelle classifiche. Sembra che la lunghissima carestia di titoli del mondo, lontani da Maranello dal 2007 con Kimi Raikkonen, esattamente un anno prima che Hamilton entrasse e vincesse il suo primo titolo, ha portato una certa ala di pessimismo.

Quello che sorprende, inoltre, è che è Charles Leclerc a vincere la sfida interna con il 4 volte campione del mondo Sebastian Vettel. Il giovane monegasco, infatti, è quotato 7,00 contro i 9,00 del tedesco, ormai ritenuto troppo demotivato. Fra i due piloti del Cavallino Rampante si trova Bottas, con 8,00.

Nel Mondiale Costruttori, la storia non cambia per il numero 1. é sempre la Mercedes la favorita al mondiale, con 1,20. La W11, infatti, ha dato prova anche nei test di essere allo stesso disarmante livello delle colleghe più anziane. Al secondo posto, invece, si piazza, con 5,00 la Ferrari che batte la Red Bull che invece è quotata 7,00.

Le possibili sorprese del Mondiale F1 2020

E se, invece, questa stagione si rivelasse completamente sfasata anche nei risultati e portasse al successo, per esempio un Sebastian Vettel? Nonostante un risultato del genere appare irreale, vale la pena ricordare che questa 70a edizione del Mondiale di F1 è sorta sul tramonto di una pandemia e ha gare diverse, probabilmente tutte in Europa, in momenti diversi ed in un periodo particolare. Razionalmente, concordiamo in tutto con i numeri. Tendiamo, però, la mano all’ignoto. Rimane, infatti, una piccola speranza di vedere una di quelle stagioni piene di colpi di scena, gare al cardiopalma ed una splendida esplosione di novità.

