Pronostici e Quote Serie A (22-23-24 Novembre 2025)

Pronostici calcio oggi 22 23 24 Novembre 2025: big match Inter Milan, sfide salvezza e corsa Europa

In un weekend distribuito tra sabato, domenica e lunedì, la Serie A propone incroci fondamentali per la classifica, con match decisivi per la lotta salvezza, l’accesso alle coppe europee e un Derby della Madonnina che può già indirizzare la corsa scudetto.

Cagliari Genoa apre un sabato tattico e molto equilibrato, mentre Udinese Bologna promette ritmo e opportunità offensive. Fiorentina Juventus è una sfida storica che pesa in chiave Champions, mentre Napoli Atalanta pone di fronte due tra le squadre più offensive del campionato. Domenica è la volta della corsa alla sopravvivenza e della gloria: Verona Parma, Cremonese Roma, Lazio Lecce e soprattutto Inter Milan. Il turno si chiude con Torino Como e Sassuolo Pisa in una lotta salvezza che non concede tregua. Analizziamo tutte le partite con pronostici e livello di affidabilità.

Partita Orario Pronostico Cagliari – Genoa 15:00 Under 3.5 Udinese – Bologna 15:00 Over 1.5 Fiorentina – Juventus 18:00 x2 Napoli – Atalanta 20:45 Over 1.5 Verona – Parma 12:30 Over 1.5 Cremonese – Roma 15:00 x2 Lazio – Lecce 18:00 1x Inter – Milan 20:45 Over 1.5 Torino – Como 18:30 Over 1.5 Sassuolo – Pisa 20:45 1x

Cagliari Genoa: equilibrio e prudenza tattica

Il Cagliari in casa alza il ritmo e prova a sfruttare gli inserimenti dei centrocampisti, ma il Genoa è tra le squadre più compatte della Serie A. Gli ospiti puntano su blocco basso e gestione attenta, con pochi gol segnati e pochissimi subiti. Gara che si prospetta tattica, intensa e con poche occasioni limpide, dove potrebbe prevalere la gestione dell’ordine difensivo. Pronostico: Under 3.5

Udinese Bologna: ritmo, inserimenti e gol probabili

Sfida tra due compagini che vivono momenti opposti: Udinese generosa ma fragile nei secondi tempi, Bologna in forma brillante, sostenuto da un gioco verticale e da una media gol costante. La fase offensiva degli ospiti convince, e gli spazi che l’Udinese concede favoriscono un match aperto con almeno due reti complessive. Pronostico: Over 1.5

Fiorentina Juventus: gara tattica, spicca la solidità bianconera

La Fiorentina costruisce molto ma spesso fatica a concretizzare e subisce transizioni pericolose. La Juventus è cinica, esperta e estremamente efficiente in trasferta, imbattuta da diverse gare e con una fase difensiva tra le migliori del campionato. La doppia chance esterna è la soluzione più logica in base a valori tecnici e maturità tattica. Pronostico: x2

Napoli Atalanta: offensività, intensità e chance da gol

Sfida tra due filosofie votate all’attacco. Il Napoli in casa trova sempre grande continuità realizzativa, mentre l’Atalanta ama aggredire l’avversario, aprendo inevitabilmente il gioco. Intensità e transizioni rapide renderanno probabile un match da almeno due reti, già aperto nella prima frazione di gioco. Pronostico: Over 1.5

Verona Parma: punti salvezza e gol attesi

Verona alla ricerca di punti vitali, Parma più equilibrato e competitivo di quanto ci si aspettasse. Entrambe segnano e subiscono con regolarità, con dati che confermano la tendenza soprattutto nella ripresa. Gara aperta, ritmo vivace e almeno due gol possibili. Pronostico: Over 1.5

Cremonese Roma: differenza tecnica e profondità

La Cremonese gioca con intensità e coraggio ma spesso concede troppo negli spazi intermedi. La Roma, più strutturata e completa, ha strategie chiare e profondità di rosa, soprattutto nei finali di partita. L’opzione più affidabile è quella a favore della squadra ospite senza eccessi di rischio. Pronostico: x2

Lazio Lecce: biancocelesti favoriti ma con prudenza

La Lazio cerca stabilità dopo risultati altalenanti, mentre il Lecce arriva con fiducia e compattezza tattica. Il fattore Olimpico pesa, così come la qualità tecnica superiore dei padroni di casa, che potrebbero anche faticare ma hanno buone chance di non uscire sconfitti. Pronostico: 1x

Inter Milan: derby da scudetto e da gol

Inter con miglior difesa, Milan con una delle migliori fasi offensive del torneo. Derby destinato a regalare intensità, occasioni e reti. Le statistiche degli ultimi confronti confermano la tendenza al gol, e l’importanza del match non frenerà le ambizioni. Pronostico: Over 1.5

Torino Como: gara aperta e possibilità realizzative

Torino solido ma non sempre brillante sotto porta, Como sorprendente per ritmo e capacità di colpire anche squadre più attrezzate. Sfida che potrebbe accendersi nella ripresa e offrire almeno due gol complessivi. Pronostico: Over 1.5

Sassuolo Pisa: doppia chance casalinga

Sassuolo in difficoltà ma con qualità, Pisa disciplinato e difficile da affrontare. Padroni di casa spinti dal pubblico e dalla necessità di punti, ma gli ospiti potrebbero rendere il match più combattuto del previsto. Pronostico: 1x

